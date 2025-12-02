中日因高市「台灣有事」答辯關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
外交部長林佳龍2024年7月19日在駐台外國媒體記者會上答覆提問。路透
外交部長林佳龍2日接受彭博新聞訪問時表示，中國大陸與日本之間的爭端可能會拖延一年。他補充指出，台北希望雙方能找到緩和緊張的方式。

林佳龍指出，日本首相高市早苗台灣有事」相關答辯引發的緊張情勢可能需要「大約一年才能穩定」，並指出升高緊張或操作台灣相關議題對任何一方都沒有太大好處。他說：「對北京而言，升高衝突也不符合其利益。」

中國大陸外交部未立即回覆詢問。

賴清德總統在中日外交衝突不斷升高後，呼籲北京展現負責任的大國風範。林佳龍也鼓勵台灣旅客前往日本、購買日本商品，與中方民眾大量取消行程形成對比。林佳龍在2日的訪問中再次重申對日本的支持，表示：「我們以較柔性的方式表達支持」，同時也努力「協助情勢降溫」。

高市早苗 台灣有事

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報12月1日以「中國霸凌日本給世界上了一課」為題發表社論指出，北京再度動用經濟脅迫企圖讓日本首相噤聲，這對國際社...

嘴巴說不要身體很誠實：中國人為什麼一直「潤」去日本

2025年對日本來說是變動的年代——主打「日本人優先」的極右翼新興政黨參政黨崛起，帶動排外風氣，讓「外國人政策」頓時成了選戰攻防焦點，迫使主流政黨不分朝野黨派，都必須要正面回應「外國人」問題。不論是疫後報復性旅遊，外加上日圓貶值加速惡化的過度觀光（over tourism）問題，還是中國移居人口變多，在都會地區形成各種小型中國城，都在在強化「外國人＝惡」的形象。

高市發言餘波 國安人士：觀察陸是否藉機升高情勢

日本首相高市早苗「台灣有事說」餘波盪漾，我國安人士昨日分析，北京透過粗暴的對外語言、軍事恫嚇、海上灰色地帶騷擾、經濟脅迫...

高市引舊金山和約 陸再轟台灣地位未定論

日本首相高市早苗日前援引舊金山和約，表示日本無權認定台灣法律地位的立場，繼續引發中方強烈反應，昨日中共黨媒人民日報發表用...

網傳築地餐廳因陸客減少降價 日本查核中心打臉謠言

日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發中國反彈，呼籲公民避免前往日本。社群媒體流傳一張「築地餐廳因中國觀光客減少緊急降價」...

