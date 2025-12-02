中日因高市「台灣有事」答辯關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定
外交部長林佳龍2日接受彭博新聞訪問時表示，中國大陸與日本之間的爭端可能會拖延一年。他補充指出，台北希望雙方能找到緩和緊張的方式。
林佳龍指出，日本首相高市早苗「台灣有事」相關答辯引發的緊張情勢可能需要「大約一年才能穩定」，並指出升高緊張或操作台灣相關議題對任何一方都沒有太大好處。他說：「對北京而言，升高衝突也不符合其利益。」
中國大陸外交部未立即回覆詢問。
賴清德總統在中日外交衝突不斷升高後，呼籲北京展現負責任的大國風範。林佳龍也鼓勵台灣旅客前往日本、購買日本商品，與中方民眾大量取消行程形成對比。林佳龍在2日的訪問中再次重申對日本的支持，表示：「我們以較柔性的方式表達支持」，同時也努力「協助情勢降溫」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言