中日因高市「台灣有事」答辯關係緊張 林佳龍：大約一年才能穩定

外交部長林佳龍2日接受彭博新聞訪問時表示，中國大陸與日本之間的爭端可能會拖延一年。他補充指出，台北希望雙方能找到緩和緊張的方式。

林佳龍指出，日本首相高市早苗「台灣有事」相關答辯引發的緊張情勢可能需要「大約一年才能穩定」，並指出升高緊張或操作台灣相關議題對任何一方都沒有太大好處。他說：「對北京而言，升高衝突也不符合其利益。」

中國大陸外交部未立即回覆詢問。

賴清德總統在中日外交衝突不斷升高後，呼籲北京展現負責任的大國風範。林佳龍也鼓勵台灣旅客前往日本、購買日本商品，與中方民眾大量取消行程形成對比。林佳龍在2日的訪問中再次重申對日本的支持，表示：「我們以較柔性的方式表達支持」，同時也努力「協助情勢降溫」。