華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗10月21日在官邸舉行記者會。美聯社
華爾街日報12月1日以「中國霸凌日本給世界上了一課」為題發表社論指出，北京再度動用經濟脅迫企圖讓日本首相噤聲，這對國際社會是惡兆，凸顯中共一旦拿下區域的海上掌控權，恐怕動輒訴諸經濟手段恐嚇周邊甚至更遠國家。這篇文章直指中國不斷加劇對台威脅才是真正的危險，美國總統川普若要嚇阻北京野心，必須要有日本協助。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿而頻頻出招，先是出動海警船進入中日爭議的釣魚台海域（日稱尖閣諸島），並派無人機穿越沖繩縣與那國島和台灣之間的空域。中方也升高施壓力道至經濟制裁，包括呼籲民眾暫赴日本旅遊，並以食安理由突然恢復對日本海產進口禁令。

這篇社論另引述華爾街日報早前報導稱，中國國家主席習近平11月24日與川普通話，「有一半時間都在抱怨對日本與台灣的各種不滿」。令人更憂心的是，報導稱，川普隨後致電高市要求不要在台灣問題上刺激北京。

「沒人希望在台灣問題上挑起衝突，」華爾街日報質疑，「究竟誰才是挑釁的一方？是說明如何回應侵略的領導人，還是規畫、備戰並威脅侵略的一方？」

文中寫道：「日本無意和核武大國中國開戰，唯有北京的侵略讓日本別無選擇時，東京才可能被逼到那一步。」

文章認為高市言論並非危言聳聽，台灣一旦失守，不僅會使日本失去第一島鏈的戰略縱深，關鍵航運路線也將暴露於中斷或封鎖風險，日本仰賴這些航道進口食物與能源。同時，美國在太平洋維持開放海域與同盟體系的戰略也會四分五裂。

華爾街日報寫道：「今日中國的經濟脅迫是惡兆，預示北京一旦獲得區域的海上掌控權可能出現的情況。如同對日本、更早前對澳洲那樣，毫不猶豫動用經濟力量恐嚇周邊甚至更遠的國家。」文中提到，立陶宛在這點上也是過來人，曾遭北京祭出全面禁運。

「台灣議題上需要不斷透過外交手段避免衝突，但真正的危險並非來自日本對現實的陳述，」這篇社論主張，「真正的危險是北京日益頻繁動用軍事與經濟力量威脅台灣民主；川普要嚇阻中國野心必將需要日本的協助」。

高市早苗 台灣有事

