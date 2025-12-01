快訊

老老實實收回錯誤言論！陸外交部要求高市早苗「這件事」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京當局堅持日本首相高市早苗必須收回11月初關於「台灣有事」的相關談話。（法新社）
針對日本首相高市早苗日前表示，日本已根據「舊金山和約」放棄了全部權利，「無法認定台灣的法律地位」。大陸外交部發言人林劍1日下午在例行記者會上批評，日方對自身在台灣問題上的立場，一再遮遮掩掩，含糊其詞，連完整重申日方的立場，都無法做到。

林劍說，「我們敦促日方以史為鑒、深刻反省，嚴肅對待中方要求，老老實實收回錯誤言論，以實際行動體現對中方的政治承諾。」

針對高市前述談話，以及日本外相茂木敏充11月28日被問及高市這項說法這是否意味「日本不承認中國對台灣的主權」時，也只重複「舊金山和約」相關說法，並稱日本政府對台灣的基本立場正如1972年的《中日聯合聲明》所述，不多也不少。

據央視新聞報導，林劍1日下午在例行記者會上表示，日方對將台灣明確歸還中國的《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》避而不談；對構成中日關係政治基礎的四個政治文件避而不談；對日本政府堅持一個中國原則的政治承諾避而不談。反覆以所謂「立場未變」敷衍搪塞。

林劍說，日方避而不談的，恐怕不僅僅是在台灣問題上的立場。今天是《開羅宣言》發表82周年，《開羅宣言》等一系列國際法律文件不僅明確了中國對台灣的主權，更是世界反法西斯戰爭的重大成果，構成戰後國際秩序重要組成部分。

他強調，遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務，也是戰後日本重獲國際社會接納的前提，現在日方隻字不提具有充分國際法效力的上述文件，卻一味引用一個把受日本殖民侵略最嚴重的亞洲鄰國，特別是中國排斥在外的文件，這是對日本軍國主義侵略慘痛記憶的漠視，對世界反法西斯戰爭歷史真相的褻瀆，對聯合國權威和戰後國際秩序的公然挑戰。

林劍並指出，日方近年來大幅調整安保政策，逐年增加防衛預算，圖謀修改「無核三原則」。日本某些勢力正極力突破「和平憲法」的束縛，企圖違背國際法規定的戰敗國義務。

林劍稱，這些人從未真正汲取歷史教訓，從未真正直面和反思日本在戰爭中犯下的滔天罪責，從未真正遏止軍國主義在日本死灰復燃，反而企圖用美化侵略的敘事和「避而不談」的手法，讓世人遺忘，為自己「鬆綁」。「這種伎兩欺騙不了世人」。

林劍強調，「歷史倒車開不得，和平底線碰不得」。日本在口頭上搪塞敷衍，在行動上一意孤行，中方對此絕不接受。在大是大非問題上，日本不要妄想蒙混過關。

高市早苗 台灣有事

餘波盪漾！高市「台灣有事說」讓日本體驗台人日常 國安人士：陸有3誤判

高市早苗「工作X5」奪日本年度流行語大賞

影／上海開唱受阻 濱崎步對1.4萬空位演唱 蔣萬安：歡迎再來台北

中大使吳江浩：日相撞上南牆 錯上加錯 會有更嚴重後果

餘波盪漾！高市「台灣有事說」讓日本體驗台人日常 國安人士：陸有3誤判

日本首相高市早苗「台灣有事說」餘波盪漾，國安人士今（1日）分析，北京透過軍事恫嚇、經濟脅迫、假訊息等七項複合式威脅，持續...

人民日報再批高市早苗：為日本軍事介入台海鋪墊

12月1日，《人民日報》「鐘聲」刊文稱：日本所謂「台灣地位未定」論，是對歷史的無知和現實的誤判。

人民日報指高市最新談話 是一錯再錯的「台灣地位未定」論

中日關係一波未平一波又起。日本首相高市早苗11月26日表示，根據「舊金山和約」，日本放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地...

嘴上說不要身體卻很誠實？為何中國人要「潤」日本

2025年對日本來說是變動的年代——主打「日本人優先」的極右翼新興政黨參政黨崛起，帶動排外風氣，讓「外國人政策」頓時成了選戰攻防焦點，迫使主流政黨不分朝野黨派，都必須要正面回應「外國人」問題。不論是疫後報復性旅遊，外加上日圓貶值加速惡化的過度觀光（over tourism）問題，還是中國移居人口變多，在都會地區形成各種小型中國城，都在在強化「外國人＝惡」的形象。

影響不大？陸赴日喊卡半個月「旅遊業照樣忙」 日業者：其他國家旅客秒補上

日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發中國不滿，中國14日呼籲公民避免前往日本，至今已半個月。部分地區有中國團客取消飯店預...

