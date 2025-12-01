餘波盪漾！高市「台灣有事說」讓日本體驗台人日常 國安人士：陸有3誤判

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
日本首相高市早苗「台灣有事說」餘波盪漾，國安人士今（1日）進行分析。(路透)
日本首相高市早苗台灣有事說」餘波盪漾，國安人士今（1日）分析，北京透過軍事恫嚇、經濟脅迫、假訊息等七項複合式威脅，持續對日本施壓，讓日本第一次親身體驗台灣人的日常；同時，中方犯下三項誤判，錯判美日局勢以外，也忽略台海之於印太各方重要性。

此外，國安人士表示，北京視川習通話為下台階，希望美方協助降溫，但美方不願意埋單北京對台日議題，後續可觀察在13日南京大屠殺死難者國家公祭日，中國是否藉機再拉高民族主義情緒。

國安人士指出，中方在這波對日本的摩擦中犯下三項戰略誤判，認為美國忙於烏克蘭和中東情勢，是在印太周邊出現戰略空窗期；其次，北京錯誤的認為高市政權會因謹慎而退讓，忽略了日本國內高昂的反中情緒；最後，忽略台海和第一島鏈的安全是印太地區的共同利益，不可能中方允許片面破壞。

國安人士表示，此次中方決策並非基於理性，應警惕是否因內部壓力導致中方必須依賴對外高漲的民族主義或法西斯情緒來轉移焦點；後續可觀察中方是否藉機拉高民族主義情緒。

高市早苗 台灣有事 日本 國安人士 中方 北京

詹惟中失言連累女兒被抵制！同業命理師嘆：他走下坡運

人民日報再批高市早苗：為日本軍事介入台海鋪墊

12月1日，《人民日報》「鐘聲」刊文稱：日本所謂「台灣地位未定」論，是對歷史的無知和現實的誤判。

人民日報指高市最新談話 是一錯再錯的「台灣地位未定」論

中日關係一波未平一波又起。日本首相高市早苗11月26日表示，根據「舊金山和約」，日本放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地...

嘴上說不要身體卻很誠實？為何中國人要「潤」日本

2025年對日本來說是變動的年代——主打「日本人優先」的極右翼新興政黨參政黨崛起，帶動排外風氣，讓「外國人政策」頓時成了選戰攻防焦點，迫使主流政黨不分朝野黨派，都必須要正面回應「外國人」問題。不論是疫後報復性旅遊，外加上日圓貶值加速惡化的過度觀光（over tourism）問題，還是中國移居人口變多，在都會地區形成各種小型中國城，都在在強化「外國人＝惡」的形象。

影響不大？陸赴日喊卡半個月「旅遊業照樣忙」 日業者：其他國家旅客秒補上

日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發中國不滿，中國14日呼籲公民避免前往日本，至今已半個月。部分地區有中國團客取消飯店預...

余茂春：美需學高市「戰略清晰」

日本首相高市早苗十一月七日「台灣有事」的發言引發關注。美國學者余茂春分析，高市將立場基於日本安全環境中的地理與戰略現實；...

