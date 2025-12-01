人民日報再批高市早苗：為日本軍事介入台海鋪墊

12月1日，《人民日報》「鐘聲」刊文稱：日本所謂「台灣地位未定」論，是對歷史的無知和現實的誤判。

文章稱，正告日本某些政客：在台灣問題上玩火者必自焚。在台灣問題上負有嚴重歷史罪責的日本，應當謹言慎行，深刻反省歷史，停止在台灣問題上的任何挑釁行為，以免重蹈歷史覆轍。

文章指出，高市早苗在台灣問題上一錯再錯，暴露其根深蒂固的歷史修正主義傾向，折射出其對當今國際政治現實的誤判。

日本首相高市早苗近日在國會出席黨首辯論時稱：「（日本）根據『三藩市和約』放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場」。人民日報稱，高市這一刻意歪曲歷史的所謂「台灣地位未定」論調，與她此前公然宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的錯誤言行可謂如出一轍，再一次暴露了其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖。

文章指出，台灣問題的歷史經緯和法理事實十分清晰。高市早苗所援引的所謂「舊金山和約」，是上世紀50年代，一些西方國家出於冷戰戰略考慮，將中蘇等二戰主要戰勝國排斥在外的情況下，對日單獨媾和而發表的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對《開羅宣言》和《波茨坦公告》等具有國際法效力文件的背離，因而是非法的、無效的。

高市早苗選擇性無視構成戰後國際秩序基石的一系列法律文件，獨獨援引這一非法無效的文件，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認準則的踐踏。

文章還寫道，高市早苗宣稱「日本又回來了」，我們不禁要問，一個什麼樣的日本又回來了？！此言若指日本汲取二戰教訓、反思軍國主義侵略歷史、恪守和平憲法承諾，因而以正常國家身分重返國際社會，自然無可厚非。然而，此言若意味着日本軍國主義沉渣泛起甚至甚囂塵上，則國際社會需要高度警惕。