快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

聽新聞
0:00 / 0:00

人民日報指高市最新談話 是一錯再錯的「台灣地位未定」論

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本首相高市早苗11月26日在黨首討論上表示，根據「舊金山和約」，日本放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場，這番話被北京當局認定是在宣揚「台灣地位未定」論。（歐新社）
日本首相高市早苗11月26日在黨首討論上表示，根據「舊金山和約」，日本放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場，這番話被北京當局認定是在宣揚「台灣地位未定」論。（歐新社）

中日關係一波未平一波又起。日本首相高市早苗11月26日表示，根據「舊金山和約」，日本放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。對此，人民日報專欄《鐘聲》指，高市這番話是刻刻意歪曲歷史的所謂「台灣地位未定」論調，與其此前宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的「錯誤言行」如出一轍。

文章稱，高市早苗在台灣問題上「一錯再錯」，暴露其根深蒂固的歷史修正主義傾向，折射出其對當今國際政治現實的誤判。高市最新談話「再一次暴露了其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖」。

《鐘聲》是人民日報專門針對重大國際問題和涉華議題，闡述中國立場與主張的專欄。

《鐘聲》1日在人民日報三版發表題為「日本所謂『台灣地位未定』論，是對歷史的無知和現實的誤判」的文章重申，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》，「台灣回歸中國，是正義的昭彰，是二戰重要勝利成果。任何關於『台灣地位未定』的錯誤論調，都是對戰後國際秩序的公然挑戰。」

文章強調，高市早苗所援引的「舊金山和約」，是上世紀50年代，一些西方國家出於冷戰戰略考慮，將中蘇等二戰主要戰勝國排斥在外的情況下，對日單獨構和而發表的文件。

「這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨構和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對《開羅宣言》和《波茨坦公告》等具有國際法效力文件的背離，因而是非法的、無效的。」

人民日報指出，高市早苗選擇性無視構成戰後國際秩序基石的一系列法律文件，獨獨援引這一非法無效的文件，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認準則的踐踏。

人民日報稱，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心。80年前，中國有能力打敗日本軍國主義，今天，中國政府和人民更有堅定意志、充分信心和強大能力挫敗干涉中國內政、阻撓中國統一大業的任何圖謀。」

文章最後並提出警告，「我們正告日本某些政客：在台灣問題上玩火者必自焚。在台灣問題上負有嚴重歷史罪責的日本，應當謹言慎行，深刻反省歷史，停止在台灣問題上的任何挑釁行為，以免重蹈歷史覆轍。」

中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明今日也在社交平台「Ｘ」發文稱，中國從來沒有承認過「舊金山和約」中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受「舊金山和約」。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

回應川普G2說 日外相：美中穩定很重要

大槻真希上海登台唱到一半熄燈切麥 日主播：故意操作打認知戰

濱崎步上海開唱被取消...他嘆文化娛樂就放過大家吧！

相關新聞

嘴上說不要身體卻很誠實？為何中國人要「潤」日本

2025年對日本來說是變動的年代——主打「日本人優先」的極右翼新興政黨參政黨崛起，帶動排外風氣，讓「外國人政策」頓時成了選戰攻防焦點，迫使主流政黨不分朝野黨派，都必須要正面回應「外國人」問題。不論是疫後報復性旅遊，外加上日圓貶值加速惡化的過度觀光（over tourism）問題，還是中國移居人口變多，在都會地區形成各種小型中國城，都在在強化「外國人＝惡」的形象。

人民日報指高市最新談話 是一錯再錯的「台灣地位未定」論

中日關係一波未平一波又起。日本首相高市早苗11月26日表示，根據「舊金山和約」，日本放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地...

影響不大？陸赴日喊卡半個月「旅遊業照樣忙」 日業者：其他國家旅客秒補上

日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發中國不滿，中國14日呼籲公民避免前往日本，至今已半個月。部分地區有中國團客取消飯店預...

余茂春：美需學高市「戰略清晰」

日本首相高市早苗十一月七日「台灣有事」的發言引發關注。美國學者余茂春分析，高市將立場基於日本安全環境中的地理與戰略現實；...

陸駐日大使：日錯上加錯 引更嚴重後果

儘管北京持續施壓，日本首相高市早苗仍不撤回先前涉台相關言論。大陸駐日本大使吳江浩昨日在中共官媒人民日報發表署名文章稱，中...

台前台後不一樣？陸外交部司長台前強硬 會後赴大連安撫日企

日媒報導，演出「插口袋」而聲名大噪的中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談之後，立刻前往視察遼寧省大連市的日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。