港評：中國對日反制簡單粗暴 適得其反

在中日關係緊張之際，中方最近不斷取消日本藝人的活動，有香港媒體形容中國這種反制手段「簡單粗暴」，結果卻是「適得其反」。

星島日報今天刊文表示，中方最近接連取消日本藝人在中國的活動，包括日本女歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。

文章指出，日本女歌手大槻真希28日在上海參加活動「萬代南夢宮嘉年華2025」，正在演唱動畫「航海王」片尾曲「Memories」時，燈光突然熄滅，音樂停放，舞台陷入黑暗，她錯愕地張大嘴巴，匆匆離開舞台。

文章表示，相關影片在社交媒體瘋傳，許多網友留下負評論，比如「一首歌的時間等一等都不行嗎？」、「太難看了」、「又被世人落下口實」、「太不尊重人了」。

據指出，多數歌迷表達不解，有人說「要麼演出前就取消，要麼唱完這首歌算了」，又有人指「一邊高喊創造良好營商環境，一邊卻這種操作」，另有人說「半點契約精神都沒啊」。

文章表示，如此「神操作」，就連前環球時報總編輯胡錫進也看不下去。胡錫進撰文表示，演員唱到一半將其阻止，當眾把演員轟下台，這首先讓人感覺是對演員個人的不尊重，「這樣做很容易給外界攻擊我們的對日制裁提供口實」。

文章表示：「日本首相高市早苗發表『台灣有事』言論而且拒不收回，中方予以反制，本來天經地義，但反制也要講究方式方法，而不是簡單粗暴，否則恰得其反。」