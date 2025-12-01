快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

陸駐日大使：日錯上加錯 引更嚴重後果

聯合報／ 記者黃雅慧陳宥菘／綜合報導

儘管北京持續施壓，日本首相高市早苗仍不撤回先前涉台相關言論。大陸駐日本大使吳江浩昨日在中共官媒人民日報發表署名文章稱，中日關係的穩定發展，只能建立在牢固的政治基礎上。他並稱，任何詭辯狡辯的言詞，都是自欺欺人；任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞；任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。

針對高市的言論，吳江浩稱，「日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆」。他強調，日方唯一正確做法就是立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。

吳江浩提到，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。

高市早苗十一月七日在國會答詢時，因「台灣有事」相關言論引發北京反彈。十一月廿六日，高市在黨魁討論會時稱，日本已在舊金山和約放棄所有權限，「沒有立場認定台灣的法律地位」。這番表態又引發北京批評，指其避談開羅宣言、波茨坦公告，卻強調了中方不承認的舊金山和約，表明她不思悔改，甚至炒作「台灣地位未定論」，這是錯上加錯。

