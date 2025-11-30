快訊

台南後壁烏樹林燃燒第10天！安南城西掩埋場也冒出大火 消防搶救中

台積電設廠也沒用？英特爾前CEO：美晶片減少依賴亞洲 得發生1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

台前台後不一樣？陸外交部司長台前強硬 會後赴大連安撫日企

中央社／ 東京30日專電
日本、中國大陸關係示意圖。路透
日本、中國大陸關係示意圖。路透

日媒報導，演出「插口袋」而聲名大噪的中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談之後，立刻前往視察遼寧省大連市的日本大型企業據點，傳達「希望日本企業能在中國安心進行業務活動」。

日本經濟新聞報導，日中關係因為日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢而惡化。不過，中國方面目前似乎希望政治方面的對立，不要擴及中國境內的生產銷售活動。

劉勁松11月18日與訪問北京的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰進行會談。雙方對於高市的答詢，以及中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X發布的「斬首論」言詞交鋒。

會談結束後，劉勁松送客時一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井交談，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。劉勁松還在被媒體詢問時，表示對會談結果「當然不滿意」。

然而，據相關人士透露，劉勁松在會談後不久，就前往日系大型企業在大連市的據點，向企業負責人了解在中國的業務情況。視察結束時，雙方還互相擁抱，營造友好氣氛。

目前中國經濟因為內需低迷而陷入困境，外資企業投資也呈現下滑趨勢。新華社報導，中國國務院總理李強5日在上海舉行的中國國際進口博覽會上，呼籲加強對中國投資，稱「中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界大海大洋都是相通的」。

日本財經界最大團體「經濟團體連合會」（經團連）會長筒井義信28日在東京會見中國駐日大使吳江浩，雙方在會中確認日中經濟與商務交流的重要性，並同意繼續保持對話。據知，這次會面要求由中方主動提出。

另一方面，日中對立對於娛樂業的影響正在擴大。日本歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。歌手大槻真希在上海演唱時還被強行中止、帶離舞台。

至於日中關係惡化未來是否會波及製造業，目前仍難預料。有說法指出，如果中國政府正式對日本啟動稀土出口管制，將可能對許多日本企業的營運造成重大影響。

高市早苗 台灣有事 北京 上海 日本

延伸閱讀

中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？紐時分析：年輕選民力挺

濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

回應川普G2說 日外相：美中穩定很重要

大槻真希上海登台唱到一半熄燈切麥 日主播：故意操作打認知戰

相關新聞

台前台後不一樣？陸外交部司長台前強硬 會後赴大連安撫日企

日媒報導，演出「插口袋」而聲名大噪的中國外交部亞洲司長劉勁松11月與日本官員在北京會談之後，立刻前往視察遼寧省大連市的日...

中日持續互槓！陸嬰兒被放旋轉餐桌拿紅包 日人謾罵「畜生」遭反擊

日本一名自稱「前自衛官」帳號在社交平台發布一段一個中國嬰兒被放在旋轉餐桌上接受家族紅包的聚餐影片，配文「無法與這種文化共...

中國愈施壓 高市早苗國內聲望愈高？紐時分析：年輕選民力挺

紐約時報報導，日本和中國近來因首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的發言而爆發外交爭端，高市早苗在日本國內的支持度反而增...

濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

日本首相高市早苗涉台言論引起中國反彈，仍持續發酵。日本藝人包含濱崎步、大槻真希等在中國的演出紛紛遭到取消或中斷，中國對文...

持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

因日本迄今仍未鬆口撤回首相高市早苗日前涉台言論，中共持續加大對日施壓。央視新聞報導，在中國政府發布赴日旅遊風險提示後，最...

反制高市 陸展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬

為反制日本首相高市早苗相關涉台言論，中共近期頻頻打出「琉球牌」。新華社報導，大連旅順博物館近日再次展出「明諭琉球國王敕」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。