陸駐日大使人民日報撰文 堅持日方撤回涉台「錯誤」言論

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
針對日本首相高市早苗日前涉台言論，北京方面堅持日方必須撤回，並以實際行動「徹底認錯糾錯」。（法新社）
儘管北京持續壓力，日本首相高市早苗仍不撤回先前涉台相關言論。對此中國駐日本大使吳江浩30日在人民日報發表署名文章指出，中日關係的穩定發展，只能建立在牢固的政治基礎之上。吳江浩稱，「任何詭辯狡辯的言辭，都是自欺欺人。任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞。任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。」

吳江浩說，「日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆」。日方唯一正確做法就是立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。

吳江浩表示，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。

高市早苗日前在國會答詢時，因「台灣有事」相關言論引發北京反彈，中日關係急轉直下。26日高市出席黨魁辯論仍稱：「日本沒有立場認定台灣法律地位」。

解放軍報30日也發表題為「日方含糊其詞無法蒙混過關」的文章指出，「連日來，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方連續嚴正表態、嚴詞警告，日本國內和國際社會有識之士紛紛提出告誡和批評。在各方壓力之下，日方雖然口頭上表示『立場未變』，卻對具體內容語焉不詳；雖然擺出『願意對話』『試圖溝通』的姿態，卻絕口不提收回錯誤言論。」

解放軍報稱，「在事實真相與國際正義面前，這種試圖含糊其詞蒙混過關的伎倆顯得尤為拙劣，只會使日本當局越線挑釁、挑戰戰後國際秩序、復活軍國主義的野心暴露無遺，只會遭到中國和國際社會的堅決阻擊。」

高市早苗 台灣有事

中日關係緊張之際…日本國腳竟拿「最後日本兵」照片合影 母隊發文致歉

中日近期外交關係緊張，日本足球國家隊邊鋒三笘薰近日也觸碰到中國的敏感神經而引發爭議。他所效力的英超布萊頓隊事後已發文，向...

陸駐日大使人民日報撰文 堅持日方撤回涉台「錯誤」言論

儘管北京持續壓力，日本首相高市早苗仍不撤回先前涉台相關言論。對此中國駐日本大使吳江浩30日在人民日報發表署名文章指出，中...

日本外相：美中關係穩定對國際非常重要

日本外務大臣茂木敏充廿八日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

日本藝人在陸演出 逾10場遭喊卡…濱崎步無觀眾仍上台表演

日本首相高市早苗涉台言論引起的大陸反彈，仍在持續發酵。近日包含濱崎步、大槻真希等日本藝人在大陸的演出紛紛遭到取消或中斷，...

中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬

針對日本政府連日來就首相高市早苗涉台錯誤言論進行狡辯，中方27日密集駁斥並發出嚴正警告，中國國防部新聞發言人蔣斌表示，「...

外交爭端升溫 中日青年交流項目 北京全喊停

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，使得中日兩國民間交流惡化；港媒28日援...

