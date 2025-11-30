聽新聞
0:00 / 0:00

日本外相：美中關係穩定對國際非常重要

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本外務大臣茂木敏充。美聯社
日本外務大臣茂木敏充。美聯社

日本外務大臣茂木敏充廿八日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

被日本和秘魯混血的在野黨國民民主黨眾議員深作光輝Jesus問到，對美國總統川普在十月南韓「川習會」前於社媒發文稱美中關係是「兩國集團」（Ｇ２），即認為世界由美中兩大國主導有何看法，茂木廿八日未正面回答，僅表示不想對川普發文一一置評。

但茂木提到，美中關係穩定對國際社會非常重要，不過日本與美國有堅強穩固的互信關係，在中國大陸的國際地位愈來愈高下，日方希望敦促中方履行和大國地位相匹配責任。

另對日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）眾議員原口一博問到有關首相高市早苗七日在眾院預算委員會的「台灣有事」發言，茂木認為，是質詢她的立民黨眾議員、前外相岡田克也「做了改變戰略模糊的事」。

此外，對中國外交部提醒公民近期避免赴日，使日本部分飯店的中國團客取消訂房，日本國土交通大臣金子恭之廿八日在內閣會議後記者會說，中日政府間正進行交涉，希望盡快恢復原狀。

高市早苗 台灣有事 日本 美中 中日

延伸閱讀

日音樂劇「美少女戰士」 北京上海杭州演出全取消

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

韓媒：北韓官媒批美 意在強化中俄朝3方協調

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

相關新聞

中日關係緊張之際…日本國腳竟拿「最後日本兵」照片合影 母隊發文致歉

中日近期外交關係緊張，日本足球國家隊邊鋒三笘薰近日也觸碰到中國的敏感神經而引發爭議。他所效力的英超布萊頓隊事後已發文，向...

日本外相：美中關係穩定對國際非常重要

日本外務大臣茂木敏充廿八日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

日本藝人在陸演出 逾10場遭喊卡…濱崎步無觀眾仍上台表演

日本首相高市早苗涉台言論引起的大陸反彈，仍在持續發酵。近日包含濱崎步、大槻真希等日本藝人在大陸的演出紛紛遭到取消或中斷，...

中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬

針對日本政府連日來就首相高市早苗涉台錯誤言論進行狡辯，中方27日密集駁斥並發出嚴正警告，中國國防部新聞發言人蔣斌表示，「...

外交爭端升溫 中日青年交流項目 北京全喊停

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，使得中日兩國民間交流惡化；港媒28日援...

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

在中日兩國關係緊張的背景下，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日與大陸駐日本大使吳江浩會面，強調繼續商務交流的重要性。筒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。