日本外相：美中關係穩定對國際非常重要

日本外務大臣茂木敏充廿八日在眾議院外務委員會中答詢時表示，美中關係穩定對國際社會非常重要。

被日本和秘魯混血的在野黨國民民主黨眾議員深作光輝Jesus問到，對美國總統川普在十月南韓「川習會」前於社媒發文稱美中關係是「兩國集團」（Ｇ２），即認為世界由美中兩大國主導有何看法，茂木廿八日未正面回答，僅表示不想對川普發文一一置評。

但茂木提到，美中關係穩定對國際社會非常重要，不過日本與美國有堅強穩固的互信關係，在中國大陸的國際地位愈來愈高下，日方希望敦促中方履行和大國地位相匹配責任。

另對日本最大在野黨立憲民主黨（立民黨）眾議員原口一博問到有關首相高市早苗七日在眾院預算委員會的「台灣有事」發言，茂木認為，是質詢她的立民黨眾議員、前外相岡田克也「做了改變戰略模糊的事」。

此外，對中國外交部提醒公民近期避免赴日，使日本部分飯店的中國團客取消訂房，日本國土交通大臣金子恭之廿八日在內閣會議後記者會說，中日政府間正進行交涉，希望盡快恢復原狀。