中日關係緊張之際…日本國腳竟拿「最後日本兵」照片合影 母隊發文致歉

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本足球國家隊邊鋒三笘薰（左）近日因為拿著「最後日本兵」小野田寬郎（右）照片與小球員合影，觸碰到中國的敏感神經而引發爭議。Imago Images Sports／Kyodo
中日近期外交關係緊張，日本足球國家隊邊鋒三笘薰近日也觸碰到中國的敏感神經而引發爭議。他所效力的英超布萊頓隊事後已發文，向中國球迷道歉。

英國太陽報報導，布萊頓青訓學院27日在官方X帳號上傳一張三笘薫與小球員的合照，當中意外出現日本皇軍成員的照片，引發中國網路強烈反彈。

報導指出：「照片可見兩人拿著印有日本帝國陸軍成員的卡片，疑似是1942年至1972年服役的陸軍中尉小野田寬郎。」

大陸網易號「笑男聊體壇」指出，布萊頓當時讓青訓小球員搜集一戰人物故事做成足球卡片，「結果有位疑似日裔小球員竟然選日本二戰『最後鬼子兵』小野田寬郎，並找日本國腳三笘薰合影，兩人都拿著小野田的卡片……」

小野田寬郎最著名事蹟，是日本投降後他無視命令拒降，躲在菲律賓叢林裡打了28年遊擊，這期間共造成130名菲律賓人死傷，1974年才投降。

太陽報報導，布萊頓隊貼文被微博一個擁有1000萬追蹤者的帳號轉載，並且迅速擴散，引發「大型公關危機」。

布萊頓青訓學院29日在X發文表示：「就先前關於本隊參加『英超耶誕停戰紀念盃』（為紀念一戰耶誕節短暫休戰舉辦的活動）貼文冒犯中國一事，俱樂部在此深表歉意。我們十分重視中國球迷，絕無冒犯之意。」

三笘目前因傷缺陣，目前未有表態。「笑男聊體壇」指控他是「始作俑者卻置身事外」，暗示拿小野田照片是三笘的主意卻遲不道歉，「當然是劣跡球員」。

高市早苗 台灣有事

