日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

在中日兩國關係緊張的背景下，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日與大陸駐日本大使吳江浩會面，強調繼續商務交流的重要性。筒井還提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。

高市早苗上任以來持續在民調中獲得高支持率，但分析認為，如果日本與大陸當前的爭端升級，而她又無法控制通貨膨脹，蜜月期可能很快結束。

日本共同社引述消息人士報導，考慮到日中關係因日本首相高市早苗涉台國會答辯急轉直下，筒井強調了兩國繼續開展經濟和商務交流的重要性。

筒井也提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。訪華團成員除了筒井之外，也包括日中經濟協會會長、日本製鐵顧問進藤孝生，日本商工會議所主席小林健，以及日企高層。作為事務局的日中經協負責人介紹稱：「訪陸相關手續正在進行中。」

多名日本外交消息人士11月22日透露，原定於2026年1月由日本擔任輪值主席國的日中韓首腦會談，日本向中韓兩國徵詢實施的意向，據悉中方已拒絕。中方對日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯的反應激烈，態度強硬。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。

圍繞中日經濟交流，支持日企對華投資的「日中投資促進機構」訪華團，與大陸商務部長王文濤的聯合會議，11月25日因中方的情況而延期。在大陸，日企參加的投資研討會和洽談活動等也相繼取消。