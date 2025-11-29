快訊

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

荷包失血！同集團饗食天堂、饗饗、旭集「吃到飽」五品牌全面喊漲

聽新聞
0:00 / 0:00

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在中日兩國關係緊張的背景下，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日與大陸駐日本大使吳江浩會面，強調繼續商務交流的重要性。筒井還提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。路透
在中日兩國關係緊張的背景下，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日與大陸駐日本大使吳江浩會面，強調繼續商務交流的重要性。筒井還提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。路透

在中日兩國關係緊張的背景下，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日與大陸駐日本大使吳江浩會面，強調繼續商務交流的重要性。筒井還提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。

高市早苗上任以來持續在民調中獲得高支持率，但分析認為，如果日本與大陸當前的爭端升級，而她又無法控制通貨膨脹，蜜月期可能很快結束。

日本共同社引述消息人士報導，考慮到日中關係因日本首相高市早苗涉台國會答辯急轉直下，筒井強調了兩國繼續開展經濟和商務交流的重要性。

筒井也提出，希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。訪華團成員除了筒井之外，也包括日中經濟協會會長、日本製鐵顧問進藤孝生，日本商工會議所主席小林健，以及日企高層。作為事務局的日中經協負責人介紹稱：「訪陸相關手續正在進行中。」

多名日本外交消息人士11月22日透露，原定於2026年1月由日本擔任輪值主席國的日中韓首腦會談，日本向中韓兩國徵詢實施的意向，據悉中方已拒絕。中方對日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯的反應激烈，態度強硬。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。

圍繞中日經濟交流，支持日企對華投資的「日中投資促進機構」訪華團，與大陸商務部長王文濤的聯合會議，11月25日因中方的情況而延期。在大陸，日企參加的投資研討會和洽談活動等也相繼取消。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

濱崎步上海演唱會被取消！「獨自登台」錄製演出給交代 無觀眾空蕩畫面流出

日本追加預算18.3兆日圓 聚焦物價對策與AI半導體

薛劍斬首言論 大阪府議會怒控「欠缺品格」一致通過決議要求道歉

女兒日本民宿慘遭抵制！詹惟中被疑逃漏稅「秀證明自清」

相關新聞

禁遊令效應擴大 12月份大陸飛日本停班航班2天內暴增2倍以上

中國政府對祭出對日本的「限遊令」後，往返日本與中國大陸的航班停飛情況持續擴大，日本經濟新聞統計至27日為止，12月已有9...

管控中日關係 日媒：川普和高市同意合作平息北京怒火

日本共同社廿七日報導，美日領袖廿五日的通話是應美方要求，約廿分鐘。相關人士指稱，美國總統川普談到中日關係時說，「有必要加...

日本經團聯會長與大陸大使會面 籲繼續商務交流

在中日兩國關係緊張的背景下，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日與大陸駐日本大使吳江浩會面，強調繼續商務交流的重要性。筒...

日媒：中國航空公司12月將取消超過900架次赴日航班

據《日經亞洲》29日消息，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。

美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而惡化。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示...

王毅批日涉台言論挑釁 籲法國恪守一中

法國總統馬克宏下周三訪華，大陸外交部長王毅廿七日和法國總統外事顧問伯納通電話。據中方發布，王毅強調日本現職領導人發表涉台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。