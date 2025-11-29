快訊

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
12月中國大陸航空公司取消逾900架次赴日航班，其中廉價航空春秋航空減少182班最多。圖為春秋航空班機。 報系資料照片
據《日經亞洲》29日消息，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。

報導稱，中日外交爭端不斷升級，日本國際機場和旅遊業遭受重創。，航空數據公司Cirium的數據顯示，中日共有176條定期航線，連接日本20個機場及中國大陸36個機場（不含港澳台地區）。截至27日上午，中國航空公司已取消72條航線上的904架次航班，佔原計劃5548班的16%，相當於約15.6萬個座位。這一數字較25日取消的268架次大幅躍升。

據通報，受影響的13個日本機場中，關西國際機場損失最重，626個入境航班被取消，其中來自南京的有80班、上海71班、北京58班。東京成田機場及名古屋中部機場則各取消68班，北海道新千歲機場61班，沖繩那霸機場26班。東京羽田機場受影響相對較輕，989個入境航班中僅取消7班。

若以中國航空公司看，南方航空和東方航空分別取消118班和109班。總部在上海的中型航空公司削減幅度更大，春秋航空取消182班，吉祥航空取消166班。

報導稱，機票價格也大幅下降。根據日本廉航比價網站統計，12月，關西－上海來回機票價格已從去年的約2萬日圓（130美元）跌至今年的約8,500日圓。

成田國際機場株式會社社長27日表示：「中國航空公司已告知我們，他們希望削減航班，主要從12月起。」他預計，成田與中國大陸每週近300班航班中，可能有10%至20%被取消。

同時，日本多產業也擔心中國遊客赴日旅遊受到影響。日本愛知縣蒲郡市一家酒店向日本東海電視台透露，16日至19日期間，他們酒店的中國遊客預約取消數已經超過1000人。

一家日本大型金融機構高層25日表示，近期的緊張局勢暫未對其業務造成負面影響，「但若爭端進一步升級，銷售活動可能會變得困難」。

日本大和研究所資深經濟學家神田慶司向《日經亞洲》表示：「未來的發展需要密切關注，看看中國政府是否會打出下一張牌。」

相關新聞

禁遊令效應擴大 12月份大陸飛日本停班航班2天內暴增2倍以上

中國政府對祭出對日本的「限遊令」後，往返日本與中國大陸的航班停飛情況持續擴大，日本經濟新聞統計至27日為止，12月已有9...

管控中日關係 日媒：川普和高市同意合作平息北京怒火

日本共同社廿七日報導，美日領袖廿五日的通話是應美方要求，約廿分鐘。相關人士指稱，美國總統川普談到中日關係時說，「有必要加...

日媒：中國航空公司12月將取消超過900架次赴日航班

據《日經亞洲》29日消息，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。

美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而惡化。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示...

王毅批日涉台言論挑釁 籲法國恪守一中

法國總統馬克宏下周三訪華，大陸外交部長王毅廿七日和法國總統外事顧問伯納通電話。據中方發布，王毅強調日本現職領導人發表涉台...

大阪府議會決議譴責薛劍 要求道歉

日本大阪府議會廿八日無異議通過對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，認為薛劍八日在社媒暗指高市的「斬首」發文「嚴重傷害日中關...

