美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

中央社／ 華盛頓28日專電
前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示，日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言反映日本政策與立場，沒有任何錯誤。圖攝於11月24日。中央社
中日關係因日本首相高市早苗台灣有事」言論而惡化。前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長瑞特納接受中央社專訪表示，高市的發言反映日本政策與立場，沒有任何錯誤，而北京反應極其不當，行動相當極端。

高市日前表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論引發中國強烈抨擊，中國駐大阪總領事薛劍甚至針對高市關於「台灣有事」的答詢，在X平台發表斬首言論。

對此，曾於2021年至2025年初擔任美國國防部印太安全事務助理部長、現任職於華府智庫馬拉松倡議（The Marathon Initiative）的瑞特納（Ely Ratner）本週接受專訪表示，高市的發言完全恰當，反映了日本在台灣議題上的政策與立場，她所說的內容「沒有任何爭議或錯誤」。

瑞特納認為，「北京的反應極其不當」，甚至對高市發出帶有暴力意味的威脅；中方採取的行動也「相當極端」。但令他感到鼓舞的是，到目前為止，日本政府面對中方這些威脅並沒有退縮。

他說：「希望美國能在這段期間充分支持（日本）首相的立場。」

日中關係惡化之際，美國總統川普（DonaldTrump）本週稍早先後與中國國家主席習近平、高市通話。日本「朝日新聞」、「共同社」報導，川普與高市通話時，未要求日本避免刺激北京，但兩家日媒指出，川普希望避免對立升級、美日應合作讓事態降溫。

美國「華爾街日報」一篇報導引述日方與美方消息人士稱，川普與高市通話時，建議她不要在台灣主權問題上刺激北京，但川普提出的建議很委婉，未施壓高市收回她的言論。日本官房長官木原稔隨後澄清，報導稱「川普就台灣相關議題建議（首相）不要挑釁中國政府」的內容並非事實。

高市「台灣有事」發言後，中國對日採取的經濟反制措施包括建議中國公民近期避免赴日旅遊或留學、暫停禁止日本水產品進口。據中國媒體報導，已有多條中日航線取消所有航班。

另外，日本音樂人近期在中國城市的多場演出突然遭到取消，還未上映的日本電影也撤檔。

禁遊令效應擴大 12月份大陸飛日本停班航班2天內暴增2倍以上

中國政府對祭出對日本的「限遊令」後，往返日本與中國大陸的航班停飛情況持續擴大，日本經濟新聞統計至27日為止，12月已有9...

管控中日關係 日媒：川普和高市同意合作平息北京怒火

日本共同社廿七日報導，美日領袖廿五日的通話是應美方要求，約廿分鐘。相關人士指稱，美國總統川普談到中日關係時說，「有必要加...

日媒：中國航空公司12月將取消超過900架次赴日航班

據《日經亞洲》29日消息，中國航空公司12月要取消超900架次赴日航班，這數字是兩天前的三倍。

王毅批日涉台言論挑釁 籲法國恪守一中

法國總統馬克宏下周三訪華，大陸外交部長王毅廿七日和法國總統外事顧問伯納通電話。據中方發布，王毅強調日本現職領導人發表涉台...

大阪府議會決議譴責薛劍 要求道歉

日本大阪府議會廿八日無異議通過對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，認為薛劍八日在社媒暗指高市的「斬首」發文「嚴重傷害日中關...

