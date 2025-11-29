王毅批日涉台言論挑釁 籲法國恪守一中

法國總統馬克宏下周三訪華，大陸外交部長王毅廿七日和法國總統外事顧問伯納通電話。據中方發布，王毅強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，「侵害中國主權和領土完整」，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應當共同維護二戰勝利成果，希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」；伯納說，法方堅定奉行「一個中國政策」。

據大陸外交部官網，在近期中日緊張關係上，王毅向伯納闡明中方在台灣問題上的立場，強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，「侵害中國主權和領土完整」。

王毅還說，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」。

據中方發布，伯納說，馬克宏期待很快訪問中國，並指法方堅持獨立自主外交傳統，堅定不移奉行「一個中國政策」，理解中方在台灣問題上的正當立場。

大陸外交部昨天在例行記者會上，發言人毛寧重申，日本應當深刻反省歷史罪責，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。「我們要求日方收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動體現對華承諾」。

日本首相高市早苗廿六日表示，根據舊金山和約放棄全部權利，「並無認定台灣法律地位的立場」。毛寧就此回應，所謂舊金山和約是在排斥中、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這一文件違反一九四二年中、美、英、蘇等廿六個國家簽署的「聯合國家宣言」中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反「聯合國憲章」和國際法基本原則，都是非法、無效的。