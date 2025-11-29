聽新聞
王毅批日涉台言論挑釁 籲法國恪守一中

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

法國總統馬克宏下周三訪華，大陸外交部長王毅廿七日和法國總統外事顧問伯納通電話。據中方發布，王毅強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，「侵害中國主權和領土完整」，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應當共同維護二戰勝利成果，希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」；伯納說，法方堅定奉行「一個中國政策」。

據大陸外交部官網，在近期中日緊張關係上，王毅向伯納闡明中方在台灣問題上的立場，強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，「侵害中國主權和領土完整」。

王毅還說，中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」。

據中方發布，伯納說，馬克宏期待很快訪問中國，並指法方堅持獨立自主外交傳統，堅定不移奉行「一個中國政策」，理解中方在台灣問題上的正當立場。

大陸外交部昨天在例行記者會上，發言人毛寧重申，日本應當深刻反省歷史罪責，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。「我們要求日方收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動體現對華承諾」。

日本首相高市早苗廿六日表示，根據舊金山和約放棄全部權利，「並無認定台灣法律地位的立場」。毛寧就此回應，所謂舊金山和約是在排斥中、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這一文件違反一九四二年中、美、英、蘇等廿六個國家簽署的「聯合國家宣言」中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反「聯合國憲章」和國際法基本原則，都是非法、無效的。

高市早苗 台灣有事 舊金山和約 王毅 馬克宏 法國

塔吉克武裝襲擊事件致大陸民眾3死1傷 陸使館：嚴懲兇手

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

前日本首相石破茂26日在東京進行的演講中表示，對北京的「台灣是中國一部分」看法，日本歷屆政府都予以「理解尊重」。

大阪府議會決議譴責薛劍 要求道歉

日本大阪府議會廿八日無異議通過對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，認為薛劍八日在社媒暗指高市的「斬首」發文「嚴重傷害日中關...

管控中日關係 日媒：川高同意合作平息北京怒火

日本共同社廿七日報導，美日領袖廿五日的通話是應美方要求，約廿分鐘。相關人士指稱，美國總統川普談到中日關係時說，「有必要加...

日中對立持續 北京喊停「雙邊青年交流計畫」恐影響年輕世代

根據一名外交消息人士的說法，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日對立之際，北京已凍結兩國的青年交流計畫，外界擔心這...

薛劍斬首言論 大阪府議會怒控「欠缺品格」一致通過決議要求道歉

日本大阪府議會今天全體一致通過針對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，稱薛劍的斬首言論「嚴重傷害日中關係，絕對無法置之不理」...

