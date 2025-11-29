聽新聞
大阪府議會決議譴責薛劍 要求道歉
日本大阪府議會廿八日無異議通過對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，認為薛劍八日在社媒暗指高市的「斬首」發文「嚴重傷害日中關係，絕無法置之不理」，要求薛劍道歉。
共同社、產經新聞報導，決議中批評薛劍發表「把那顆骯髒的頭斬掉」等言論，「嚴重欠缺作為外交官的品格，極為不適當」。
大阪府知事、日本維新會代表（黨魁）吉村洋文對此說，「這是議會的意見」，並又一次要求薛劍道歉。吉村也表明，未來不會出席由薛劍主辦的任何活動。該黨十月與自民黨組成執政聯盟。
這項譴責決議是在自民黨主導，與日本維新會、公明黨共同提出，在這項決議前，大阪市議會十四日全體一致通過決議，要求薛劍道歉。自民黨和日本維新會先前也曾向政府提出建言，建議政府必要時可將薛劍列為「不受歡迎人物」。
