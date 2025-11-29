聽新聞
管控中日關係 日媒：川高同意合作平息北京怒火

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日相高市早苗廿六日在國會舉行的黨魁討論中，輪番與各黨黨魁舌戰。法新社
日本共同社廿七日報導，美日領袖廿五日的通話是應美方要求，約廿分鐘。相關人士指稱，美國總統川普談到中日關係時說，「有必要加以管控」，但並未要求日本首相高市早苗撤回七日在眾議院的「台灣有事」發言。

日經亞洲廿八日則引述接近高市的消息人士報導，她和川普已在通話中同意「合作平息」中方憤怒。一位日本高官說，兩人當時也討論貿易議題，包括美國黃豆出口中國，這也是川普優先考慮的事項之一；川普也對高市說，具建設性、正面的美中關係，對日本有利。

華爾街日報二十六日報導，川普日前和高市通話時，建議她別在台灣問題上挑釁中國大陸。日本內閣官房長官木原稔二十七日反駁報導非事實。共同社引述知情人士報導，川、高通話時，曾對日中對立表達憂慮，要求避免對立升級，提及維持日中關係穩定的重要性。日經亞洲也報導，高市得知媒體內容後，向身邊人士稱川普「應該沒有說過那種話吧」。

消息人士向共同社表示，川高通話由美方提議，持續約二十分鐘，川普談及日中關係時提到「需要進行管控」，並未要求高市撤回答辯。共同社指出，日中對立演變為也把美國捲入其中的外交問題。

上述共同社報導還提到，在廿四日川普與中國大陸國家主席習近平約一個小時的通話中，約半小時在談台灣問題。

另據日媒集英社ＯＮＬＩＮＥ廿八日報導，前日相石破茂廿六日在東京「直擊！日本塾」的演講中表示，自一九七二年中日建交以來，日本對中日關係就用盡心思，對北京的「台灣是中國一部分」看法，日本歷屆政府都予以「理解尊重」，「這不能有所改變」，日本政府過去都極為注意。

石破並提到，由於日本目前從中國進口食糧、稀土及藥品等產品，在很多方面支撐日本經濟，因此圓融的雙邊外交很重要，日本必須採取重視中日關係及美日關係的平衡外交。

高市早苗 台灣有事 川普 台灣問題 石破茂 華爾街日報

