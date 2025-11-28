快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

日中對立持續 北京喊停「雙邊青年交流計畫」恐影響年輕世代

中央社／ 北京28日綜合外電報導
日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日對立。路透社
日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日對立。路透社

根據一名外交消息人士的說法，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日對立之際，北京已凍結兩國的青年交流計畫，外界擔心這道雙邊裂痕恐影響年輕世代

「南華早報」（South China Morning Post）報導，這名消息人士透露，中國因高市早苗本月稍早關於台灣的發言對日本展開報復性措施後，日方被告知交流計畫遭取消。

這位消息人士談到：「11月和12月通常是青年交流旺季，但現在交流計畫全遭取消。」

北京對日本加強外交與經濟壓力，試圖施壓高市早苗收回本月7日在國會的答詢，她當時表示如果台海爆發衝突，東京可能做出軍事回應。然而高市拒絕收回發言。

日本官員本月稍早告訴共同社，中國江蘇省無錫一個由16名學生跟老師組成的交流團突然取消參訪日本神奈川縣相模原市的行程。

共同社報導，同時有沖繩縣教育官員指出，中國主辦單位取消日本20名中學生的參訪行程，他們原定在上海進行兩週的語言及文化交流。

中國方面沒有提出停辦原因，但一名沖繩縣教育官員告訴共同社，「日中關係持續惡化」可能是一個因素。

東京大學國際關係教授川島真提到，停止青年交流令人憂心。他說，儘管日本社會普遍對中國抱持負面看法，但年輕世代通常是對中國觀感最好的一群人。

他表示：「在當前形勢下，停止青年交流不太可能改善日本對中國的看法。在關係緊張時期維持這類交流，其實是更有建設性的做法。」

不過這道凍結命令目前似乎未波及其他文化交流活動或大學生相關計畫。

高市早苗 台灣有事 日本 青年 年輕世代 北京

延伸閱讀

日本追加預算18.3兆日圓 聚焦物價對策與AI半導體

薛劍斬首言論 大阪府議會怒控「欠缺品格」一致通過決議要求道歉

女兒日本民宿慘遭抵制！詹惟中被疑逃漏稅「秀證明自清」

高市早苗「台灣有事」說造成困擾？ 謝長廷：講這話的人惡毒

相關新聞

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

前日本首相石破茂26日在東京進行的演講中表示，對北京的「台灣是中國一部分」看法，日本歷屆政府都予以「理解尊重」。

日中對立持續 北京喊停「雙邊青年交流計畫」恐影響年輕世代

根據一名外交消息人士的說法，日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中日對立之際，北京已凍結兩國的青年交流計畫，外界擔心這...

薛劍斬首言論 大阪府議會怒控「欠缺品格」一致通過決議要求道歉

日本大阪府議會今天全體一致通過針對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，稱薛劍的斬首言論「嚴重傷害日中關係，絕對無法置之不理」...

疑中日關係緊張？濱崎步、和田薰等多名日本藝人臨時取消大陸演出

今天有多名日本藝人在中國的演出臨時取消，包括歌手濱崎步演唱會、作曲家和田薰的動漫交響音樂會、創作歌手natori以及樂團...

高市早苗「台灣有事」說造成困擾？ 謝長廷：講這話的人惡毒

日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中日關係緊張。前駐日代表、總統府資政謝長廷今天表示，說高市的言論干涉台灣或造成台灣...

朝日：日中對立恐影響美日關係 內部憂高市與親台派木原無警覺

朝日新聞28日報導，日本首相高市早苗25日與美國總統川普通話後，表面上營造出友好氣氛，但川普實際上向高市提及，有必要平息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。