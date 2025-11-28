薛劍斬首言論 大阪府議會怒控「欠缺品格」一致通過決議要求道歉

快訊

中央社／ 東京28日專電
日本大阪府議會今天全體一致通過針對中國駐大阪總領事薛劍（圖）的譴責決議，稱薛劍的斬首言論「嚴重傷害日中關係，絕對無法置之不理」，要求薛劍道歉。 美聯社
日本大阪府議會今天全體一致通過針對中國駐大阪總領事薛劍（圖）的譴責決議，稱薛劍的斬首言論「嚴重傷害日中關係，絕對無法置之不理」，要求薛劍道歉。 美聯社

日本大阪府議會今天全體一致通過針對中國駐大阪總領事薛劍的譴責決議，稱薛劍的斬首言論「嚴重傷害日中關係，絕對無法置之不理」，要求薛劍道歉。該決議由大阪維新會、自民黨與公明黨3個黨團共同提出。

薛劍針對日本首相高市早苗關於「台灣有事」的答詢，8日在社群平台X發表斬首言論。

共同社、產經新聞報導，決議中批評薛劍發表「把那顆骯髒的頭斬掉」等言論，「嚴重欠缺作為外交官的品格，極為不適當。」

大阪府知事吉村洋文接受媒體採訪時表示，「這是議會的意見」，並再次要求薛劍道歉。吉村也表明，未來不會出席由薛劍主辦的任何活動。

在此之前，大阪市議會14日全體一致通過決議，要求薛劍道歉。

