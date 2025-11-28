高市早苗「台灣有事」說造成困擾？ 謝長廷：講這話的人惡毒

日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中日關係緊張。前駐日代表、總統府資政謝長廷今天表示，說高市的言論干涉台灣或造成台灣困擾，「很難理解」，因為高市所提及的情況是台海被封鎖，中國軍艦已經駛出，威脅到鄰國的存亡，講這話的人「要嘛是不理解，要嘛就惡毒」。

台北大同扶輪社今舉行「友誼水產 善的循環：Team Taiwan 挺日本」記者會，總統府資政謝長廷、立委郭國文、陳冠廷、台北大同扶輪社長李明峻等人出席。

謝長廷表示，看到總統賴清德吃壽司的照片，令他想起2021年擔任駐日代表時，日本前首相安倍晉三拿著鳳梨說台灣鳳梨很好吃的照片，看到賴總統的照片，覺得是善的循環。這次中國突然停止進口日本水產，政府間的看法不同，不應該制裁人民，所以發起吃日本水產，促進善的循環。

賴總統提出新台幣1.25兆元國防特別預算，謝長廷表示，他愛好和平、支持和平解決兩岸的問題，所以也是反戰，但反戰是反侵略戰爭，不是反自衛。

至於高市早苗的言論是否傷害台日關係，謝長廷表示，指高市言論干涉台灣或造成台灣困擾等，「這是很難理解的」，也有人說台灣的問題應該由台灣人跟對岸和平談判來解決等。

謝長廷說，高市是談到自衛隊的問題，這是兩個時空，講這些話的人都沒有理解，高市所談到的階段，是台灣海峽已經被封鎖，中國的軍艦開出來，已經不是談判的階段、沒有辦法談判了，因為軍艦駛出來已經不只是威脅到台灣，可以打到菲律賓與沖繩，已是鄰國的存亡危機，所以把兩個不同的時空湊在一起，他認為，講這話的人「要嘛是不理解，要嘛就惡毒」。