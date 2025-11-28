高市「台灣有事」被指困擾台灣 謝長廷：很難理解

快訊

中央社／ 台北28日電

針對日本首相高市早苗台灣有事」說，前駐日代表謝長廷今天表示，說高市的言論干涉台灣或造成台灣困擾，「很難理解」，因為高市所提及的情況是台海被封鎖，中國軍艦已經駛出，威脅到鄰國的存亡，所以講這話的人是不理解，就是惡毒。

台北大同扶輪社上午在台北凱撒大飯店舉行「友誼水產 善的循環：Team Taiwan 挺日本」記者會，總統府資政謝長廷、立委郭國文、陳冠廷、台北大同扶輪社長李明峻等人出席。

謝長廷指出，看到總統賴清德吃壽司的照片，令他想起2021年擔任駐日代表時，日本前首相安倍晉三拿著鳳梨說台灣鳳梨很好吃的照片，所以看到賴總統的照片，就覺得是「善的循環」，當年中國突然稱台灣鳳梨有蟲，所以不進口，但是當年安倍挺台灣鳳梨，各界響應後，台灣鳳梨銷日本的數量成長8倍。

謝長廷表示，這次中國突然停止進口日本水產也是這樣。政府間的看法不同，不應該制裁人民，所以發起吃日本水產，促進善的循環。

媒體詢問謝長廷，對於賴總統提出新台幣1.25兆元國防特別預算的看法。謝長廷表示，他愛好和平、支持和平解決兩岸的問題，所以也是反戰，但反戰是反侵略戰爭，不是反自衛。

針對網傳他以數百萬珠寶賄賂擔任總務大臣時期的高市早苗，謝長廷表示，此為謠言，他已在臉書上聲明澄清，並翻譯成日文；說他用珠寶賄賂高市早苗，而且用郵寄的，中國貪污也是很盛行，可以去查看看有沒有賄款是用郵寄的，這不可能的事情，可見造謠者完全沒有社會經驗，很可能是軍人，處在一個封閉的社會，「所以這個是荒唐」。

至於高市早苗的言論是否傷害台日關係，謝長廷表示，指高市言論干涉台灣或造成台灣困擾等，「這是很難理解的」，也有人說台灣的問題應該由台灣人跟對岸和平談判來解決等。

謝長廷進一步說明，高市是談到自衛隊的問題，這是兩個時空，講上述這些話的人都沒有理解，高市所談到的階段，是台灣海峽已經被封鎖，中國的軍艦開出來，已經不是談判的階段、沒有辦法談判了，因為軍艦駛出來已經不只是威脅到台灣，可以打到菲律賓與沖繩，已是鄰國的存亡危機，所以把兩個不同的時空湊在一起，「我認為要嘛是不理解，要嘛是惡毒」。

高市早苗 台灣有事

