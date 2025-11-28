朝日：日中對立恐影響美日關係 內部憂高市與親台派木原無警覺

朝日新聞28日報導，日本首相高市早苗25日與美國總統川普通話後，表面上營造出友好氣氛，但川普實際上向高市提及，有必要平息因「台灣有事」答辯引發的日中對立。朝日指出，若不按川普意向、日中對立加劇，問題恐將波及至日美關係，高市政權正面臨日益嚴峻的局面。

25日川高電話會談後，日本官方從未承認曾就台灣問題進行討論。但《朝日新聞》採訪多名知情日本政府相關人士指出，川普於向高市說明前一天與中國國家主席習近平通話討論的台灣問題，還說中方因高市的答辯而「大作文章」，美日應共同合作以平息事態，不要受中國挑釁。

另一位政府人士表示，川普並沒有說「日本要克制」，也未提出要求高市撤回或修正答辯。

外務省高層表示，正因為川普訪問日本與高市建立了關係，才促成這次電話。朝日指出，但也可以說，川普在接收到習近平的訴求，轉而對高市提出叮嚀。

有政府人士憂心說：「若情況惡化，從安倍政權以來建立的堅固日美關係恐將動搖」，並認為川普在電話中未表態支持高市答辯，對日本是打擊。政府內部也有人認為，對中強硬、親台派的高市與官房長官木原稔未感受到這種危機。

雖然中方要求高市撤回答辯，但她有兩個理由無法照做。其一，是避免限縮日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」判斷範圍。若撤回答辯，反而成為對國際的承諾，表示台灣有事時不會認定為存亡危機事態，未來在實際認定時恐成為阻礙。其二，若撤回答辯，首相將面臨「對中軟弱」的批評，恐導致保守派支持者悖離，支持率下滑、政權不穩。

一名熟悉日美關係的自民黨中堅議員指出，川普不希望這次由日本引發的問題影響美中貿易談判，如今高市已無法撤回答辯，也看不到要走向哪裡。

川普預計明年4月訪中，絕不希望此時日中互相指責的局面擴大，波及美中關係，導致貿易談判受阻。新華社24日發出的川習通話官方通稿中，習近平「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。在此情況下，川普當天便向高市首相提出進行電話會談，以「傳達者」之姿，協調讓情勢平息下來。