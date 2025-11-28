快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣不介意？美國對台海保持沉默 外媒解析川普1舉動「無聲勝有聲」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普日前與中國大陸習近平通話後，對台灣議題保持沉默。美聯社
美國總統川普日前與中國大陸習近平通話後，對台灣議題保持沉默。美聯社

美國總統川普日前與中國大陸習近平通話後，對台灣議題保持沉默，華爾街日報（WSJ）指出，台灣領導階層對此不介意，認為川普這種作法是「無聲勝有聲」（silence speaks volumes）。

川普與習近平通話後，儘管中方表示討論台灣議題，但川普和白宮發言人的發言都未提到台灣。此前有媒體報導，習近平在一小時的通話裡，花了半小時強調中國大陸對台灣的歷史主權主張，並要求日相高市早苗不要在台灣議題挑釁北京，引發一些觀察家擔心，川普可能為了與中國大陸達成貿易協議，調整對台灣的支持，就像他為了跟俄羅斯達成和平協議，對烏克蘭施壓。

WSJ指出，台灣政府對此的看法是：「沉默勝於雄辯」。報導指出，台北國安官員表示，把川普的公開沉默，解讀為華府不認同習近平對台灣主張的跡象。

一些分析師也形容，川普對台灣議題保持沉默，是美方籌碼之一。保衛民主基金會（FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，即便美中持續經濟會談，美方都持續批准龐大的對台軍售方案，習近平會在電話中對川普施壓台灣議題，主要反映對於川普未如北京期待般改變論調的挫敗。

高市早苗 台灣有事 川普 習近平 北京 美國

延伸閱讀

2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

美對中日態度受矚！美官員挺日「川普公開場合卻沉默」 日議員盼本人發話

美媒揭通話細節！川普籲「別提台灣」挑釁北京 日政府發言人駁：並非事實

相關新聞

朝日：日中對立恐影響美日關係 內部憂高市與親台派木原無警覺

朝日新聞28日報導，日本首相高市早苗25日與美國總統川普通話後，表面上營造出友好氣氛，但川普實際上向高市提及，有必要平息...

台灣不介意？美國對台海保持沉默 外媒解析川普1舉動「無聲勝有聲」

美國總統川普日前與中國大陸習近平通話後，對台灣議題保持沉默，華爾街日報（WSJ）指出，台灣領導階層對此不介意，認為川普這...

高市早苗「台灣有事」說造成困擾？ 謝長廷：講這話的人惡毒

日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中日關係緊張。前駐日代表、總統府資政謝長廷今天表示，說高市的言論干涉台灣或造成台灣...

年底購物季剉咧等？中日「台灣有事」風波未平 無印、Uniqlo憂陸抵制

日本首相高市早苗的「台灣有事」答辯使日中緊張升高。中國外交部長王毅22日訪問塔吉克時強調：「堅決阻止日本軍國主義死灰復燃...

中國人大舉移居日本原因曝光！獨家專訪《潤日》作者

「潤」出中國的管道和路線很多，其中一條路線就是逃到日本。曾定居中國北京，長期關注海外華人動向的日本記者舛友雄大（Masutomo Takehiro）正好搭上近期日本這波排外風潮，出版《潤日：習政權下中國人「RUN」到日本的直擊調查報告》（八旗文化，2025）一書，揭開這群「潤」到日本的中國人的日常生活樣貌。

人民日報再批高市早苗：犯「九大罪」將自食其果

大陸《人民日報》在28日報紙二版發表署名為「仲音」的評論員文章，批判日本首相高市早苗涉台言論犯下「九大罪」，這篇以「嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。