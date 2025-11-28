年底購物季剉咧等？中日「台灣有事」風波未平 無印、Uniqlo憂陸抵制

日本首相高市早苗的「台灣有事」答辯使日中緊張升高。中國外交部長王毅22日訪問塔吉克時強調：「堅決阻止日本軍國主義死灰復燃」，外交部發言人毛寧更在X上發布日文版本。時值Uniqlo等日企推出感謝祭等促銷活動，集英社報導，這不僅煽動反日情緒，也直接向日本施壓，意在展現強硬姿態，最壞情況恐引發抵制日貨運動。

中國正面臨通貨緊縮，被外界形容為逼近「日本病」。在消費需求轉弱下，中價位商品更受青睞，使無印良品在當地頗具人氣。此外，中國民眾雖無力購買高級家具，但也不願使用量販店的廉價家具，與日本通縮時代年輕人的消費心態相似。另一方面，Uniqlo母公司迅銷集團在中國正推進結構改革以提升收益率，但受中國國內景氣低迷影響，出現營收與利潤下降。因此，公司急速改善利潤率，降低販管費率與折扣率，成效開始顯現，日中緊張關係卻在此時升溫，令人擔憂抵制日貨運動。

報導指出，若只是短期影響還好，但中國已有與無印良品極為相似的品牌「名創優品」，若顧客流失至競爭對手，可能對中期營運造成衝擊。

日本股市也對中國可能出現抵制或運動保持警戒，高市就「台灣有事」表達意見後，無印良品母公司良品計畫股價17日比高市發言前暴跌約兩成，迅銷股價同日也比11日下跌超過一成。截至27日，兩家公司股價均呈回升趨勢，但良品計畫股價尚未完全回到11日的價位。

中國非常重視面子，一旦舉起拳頭，很難放下。在福島處理水議題上，由於韓國與台灣未跟進北京立場，使中國的反對聲量有所緩和，但高市這次發言涉及台灣議題，中國難以輕易放軟其強硬態度。

報導指出，中國政府會利用反日情緒釋放國內不滿。2005年，日本時任首相小泉純一郎參拜靖國神社，中國各地爆發大規模反日示威活動。當時中國正處在經濟快速成長期，青年失業率上升，示威活動遂成為將社會不滿轉向反日情緒的管道。

中國房地產市場低迷在2023年加劇。恒大集團債務危機嚴重，地方政府房地產相關稅收收入下滑，中國政府當年錄得歷史最高財政赤字。目前中國經濟仍低迷。房地產業四季度轉為負增長，16至24歲青年失業率達18.9%，為2023年12月以來最高。報導指出，似乎所有可能引發抵制運動的不利條件都已具備，日中兩國民眾都應保持冷靜。