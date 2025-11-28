中日外交風暴下 日本永旺新店在中國長沙市開業

快訊

中央社／ 台北28日電

中日緊張關係升溫之際，日本共同社報導，日本永旺公司昨天在中國湖南省省會長沙市開設了大型購物中心，許多當地顧客享受了購物和餐飲的樂趣。

共同社今天發自長沙的報導披露，日本永旺公司27日在湖南省長沙市開設了大型購物中心。

報導提到，日中關係近期雖因日本首相高市早苗稍早前在國會有關「台灣有事」的答詢而緊張升溫，但新店昨天開業未出現大混亂，許多當地顧客享受了購物和餐飲的樂趣。

這家新店是「永旺夢樂城長沙湘江新區」，建築面積23.6萬平方公尺，除了「優衣庫」、「無印良品」等零售店，還吸引電影院和遊戲廳等入駐，讓顧客可以盡情逛上一整天。長沙的夜間消費活躍，新店設置了營業到凌晨的區域。

報導還提到，湖南省的辛辣菜肴頗為出名，新店超市出售的辣椒達7種以上。儘管社群媒體上有人發文稱絕對不去日本人開的超市等，但特價銷售發揮效果，當地顧客紛紛湧入。

報導表示，2012年中國發生反日遊行時，長沙的日資超市受到破壞。雖然警惕心理仍存，但永旺的公關負責人說「未發生混亂，按計畫順利開業了」。負責新店營運的永旺夢樂城社長大野惠司則說，「第一天有很多客人前來，非常感謝。中國內陸地區蘊含（發展的）可能性，我們今後也會增開店鋪」。

