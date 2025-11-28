中國持續對日相文攻 王毅批言論挑釁開歷史倒車

快訊

中央社／ 上海28日電

中日關係僵持，官媒人民日報今天刊發評論，指日相高市早苗言論有「9個嚴重」。中國外長王毅則強調，日本現職領導人發表涉台挑釁言論，是「公然開歷史倒車」。中方文攻持續，但暫未追加對日制裁措施。

根據中國外交部網站，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）即將訪問中國前，王毅27日應約與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通電話。

王毅在通話中刻意提到台灣議題，強調「日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，侵害中國主權和領土完整」。中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴，應當共同維護二戰勝利成果，在涉及對方核心利益問題上堅定相互支持。希望法方繼續堅定恪守「一個中國原則」。

另外，人民日報28日在2版以署名「仲音」發表「嚴重越線挑釁，高市早苗終將自食其果」一文。仲音意為「中央的聲音」，主要就重大政治和社會議題發布權威評論。

這篇文章說，高市早苗在國會答詢時，暗示可能武力介入台海問題，在中方多次嚴正交涉後，「日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論」，並指此事有9個嚴重，分別是：嚴重挑釁中國主權和領土完整；嚴重干涉中國內政；嚴重傷害中國人民和反法西斯同盟國以及各國人民的情感；嚴重倒行逆施、為軍國主義招魂；嚴重誤導日本人民；嚴重破壞戰後國際秩序和國際法；嚴重違背國際關係基本準則；嚴重威脅地區和平穩定；嚴重踐踏人類正義良知。

文章稱，高市早苗的言論，是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅。

中國官方至今堅持高市早苗要「撤回」她7日在國會答詢時發表的涉台言論。當時她說，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態。

這番答詢引發中日外交風暴後，26日在日本黨魁討論會又有所表態，日在野黨魁野田佳彥稱高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答詢；中國外交部發言人郭嘉昆27日說，「不再提及」和「撤回」錯誤言論性質完全不同，中方絕不接受。

高市早苗 台灣有事

