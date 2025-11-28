外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

外媒報導，美國總統川普25日先後與中國大陸國家主席習近平及日相高市早苗通話時，先聽取習近平陳述北京對台灣主權主張半小時，之後委婉建議高市在台灣主權問題不要挑釁北京，宜語氣放緩，引發日本官員與觀察家憂心美中關係似正出現新現實：川普以「美中貿易協議至上」。

路透與華爾街日報報導，美方官員透露，川普通話重點是貿易，因華府擔心中國大陸會拖延履行採購美國黃豆的承諾。川普25日透露，他向習近平說「我希望你們買快一點」，「他或多或少同意了」。

川普之後與高市通話時，婉轉建議高市不要為台灣主權問題挑釁北京，緩和與台灣議題有關的發言，他不希望見到緊張局勢升高，但他未對高市提出具體要求，也未施壓要求高市收回先前發言。知情的美方人士說，川普在電話中也得知高市面臨的國內政治壓力，不太可能完全收回先前觸怒北京的發言。

日本政府27日未回應川普是否要求高市不要挑釁北京的問題，內閣官房長官木源稔說：「我無法進一步評論外交政策相關交流，兩位領袖確認了美日的密切合作。」

高市日前以「假設」態度指出，若「台灣有事」，可能構成日本的「存亡危機事態」，暗示可出動自衛隊，觸怒北京。川普曾稱讚高市在國防的強硬立場，但在川普刻意拉近和習近平關係之際，高市的發言讓習近平頗為惱火，時間點對川普相當不利。

多位日本官員認為，川普「規勸」高市傳遞令人擔心的訊息：川普不希望他10月和習近平達成的緩和氣氛，被台灣議題的摩擦破壞。分析師也指出，川普25日先與習近平通話、再和高市通話，凸顯他不願意讓盟友因為核心地緣政治議題，擾亂美中貿易關係。