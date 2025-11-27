日本在與那國島部署飛彈 共軍：想介入台海

快訊

中央社／ 北京27日電

針對日本表態如期在在台灣以東110公里的與那國島部署中程防空飛彈，中國國防部今天聲稱，日本妄想軍事介入台海，是顛覆戰後國際秩序。

中國國防部今天下午舉行例行記者會，由發言人蔣斌回應中外媒體記者的提問，日中議題成為焦點。

高市早苗發表「台灣有事」說後，中國強烈反彈。日本防衛大臣小泉進次郎23日訪問沖繩縣與那國島，視察陸上自衛隊與那國駐屯地。小泉表示，在當地部署03式中程防空飛彈的計畫如預期進行中。

對此，蔣斌回應稱，「台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，根本不關日本什麼事」。今年是台灣光復80週年，但是日本妄想軍事介入台海，顛覆戰後國際秩序，重蹈軍國主義覆轍。

他聲稱，「解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價」。

日本共同社報導，與那國島距離台灣約110公里，是考慮到台灣「突發事態」推進自衛隊「西南轉移」的最前線。在該島，2016年已設立陸上自衛隊駐地，還計畫部署能打擊飛機和攔截彈道飛彈的03式中程防空飛彈部隊。

當被問及出現突發事態時與那國的戰略作用，小泉進次郎23日僅表示，對於以「台灣突發事態」這一假設為前提的問題，恕不作答。

