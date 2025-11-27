美媒揭通話細節！川普籲「別提台灣」挑釁北京 日政府發言人駁：並非事實

快訊

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本內閣官房長官木原稔。法新社
日本內閣官房長官木原稔。法新社

華爾街日報26日獨家報導，美國總統川普日前和日相高市早苗通話時，建議她別在台灣問題挑釁中國大陸。相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔27日上午原本表示不予置評，但木原下午改口，反駁該報導並非事實。

木原在27日上午的記者會中被問到上述問題時說，通話的詳細內容，涉及外交上的往來，因此不予置評。

然而木原在27日下午的記者會中否定該報導屬實。他指稱，對該報導中寫道，川普建議別在台灣主權議題上挑釁北京，在此「澄清並無此事」。

日本網媒ABEMA TIMES 27日報導，據悉日方已向華爾街日報表示，上述報導並非事實，請該報撤下該報導。

【中央社／東京27日專電】

日本官房長官木原稔今天下午在記者會否認「華爾街日報」報導稱，美國總統川普25日與首相高市早苗通話時，曾建議在台灣議題上「發言節制」。木原表示，日本政府已向「華爾街日報」提出否定報導內容的要求。

「華爾街日報」引述日本官員與美方消息人士的話報導，川普與高市通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。報導還說，川普提出的建議很委婉，並未施壓高市收回她的言論。

木原上午召開記者會時避談此事，下午卻態度一轉，否認報導內容。

木原上午表示，「川普總統先前就稍早的美中領袖（電話）會談在內，向首相說明最近的美中關係狀況」。他接著說，「會談詳細內容涉及外交上的往來，因此不予置評」。沒有正面回應報導內容。

然而，木原下午直接否認報導內容，表示「報導中寫道，川普就台灣主權相關議題，建議（首相）不要挑釁中國政府，這並非事實」。

他並表示，日本政府已經向「華爾街日報」提出否定報導內容的要求。

至於為何上午避談此事，下午卻又明確否認，木原表示，「政府接獲大量詢問，判斷有必要加以澄清」。

