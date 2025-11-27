控日本「首次對中國發出武力威脅」 陸國防部喊痛擊侵略

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就高市的言論持續發酵，大陸國防部發言人蔣斌今天說，這是日本在1945年戰敗以來，首次對中國發出武力威脅。記者陳政錄／攝影
在中方近期持續就日本高市早苗的「台灣有事」論述表態，稱將對侵略行為「迎頭痛擊」下，大陸國防部發言人蔣斌27日進一步指控，高市早苗涉台錯誤言論，是1945年日本戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，「首次在台灣問題上暴露試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅」，大陸對任何侵略行為將迎頭痛擊。

蔣斌說，中日關係出現當前局面的根源在於，日本首相高市早苗公然發表涉台錯誤言論。他強調，「維護國家主權統一，領土完整是中國軍隊的神聖職責。對於任何的侵略行為，我們都將毫不留情予以迎頭痛擊」。

蔣斌對日本計畫在與那國島部署導彈，並稱是為自衛，認為不會升高區域情勢回應說，「台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，根本不管不關日本什麼事」。

蔣斌提到，今年是台灣光復80周年，日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重的罪行，反而妄想軍事介入台海，顛覆戰後秩序，重蹈軍國主義覆轍。解放軍有強大的能力，可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步，必將付出慘痛代價。

就日本向美國出口愛國者飛彈、傳出修改無核三原則等，蔣斌說，日本做為二戰戰敗國，國際法律文件明確禁止日本重新武裝，需要警惕的是，近年日方企圖突破和平憲法約束，肆無忌憚擴軍備，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄無核三原則，甚至妄想介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

他強調，絕不允許日本軍國主義幽靈再次為禍人間，正告日方切實反省歷史罪責，立即停止修憲擴軍，任何重走侵略擴張邪路，破壞戰後國際秩序的圖謀都不會得逞。

至於美日安保條約是否包括釣魚台的議題，蔣斌強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，無論美日說什麼做什麼都無法改變這一事實，更無法動搖中方維護國家主權和領土完整的堅定決心。他呼籲美方一些人不要煽風點火，攪局生事。

蔣斌還就陸媒報導日本播款131億日圓發展日台關係批評稱，日本在殖民台灣時就大搞皇民化運動，現在以更隱蔽的方式投入巨資，對台灣民眾進行思想和文化滲透，粉飾掩蓋自身的侵略罪行，妄圖剝奪台灣年輕一代對國家和民族的認同感，「兩岸同胞應該高度警惕日本的政治操縱，堅決反對任何媚日賣台數典忘祖的惡劣行徑，做堂堂正正的中國人」。

下月將是大陸南京大屠殺死難者國家公祭日，蔣斌重申，近期日本首相高市早苗的涉台錯誤言論嚴重傷害了中國人民的感情。日方應該立即糾正錯誤言行，停止在錯誤道路上越走越遠，以實際行動取信中國人民，取信周邊鄰國和國際社會。

對於近期共軍方面帳號持續發布影片，還有共軍在黃渤海的軍事訓練，是否意在警告日本？蔣斌說，維護國家主權統一，領土完整是中國軍隊的神聖職責，日方的錯誤言論引起了中國人民的公憤。

他稱，「當然中國軍隊在維護國家主權安全方面，對於任何的侵略行為，我們都將堅決的擊敗一切來犯之敵」。

高市早苗 台灣有事

