北京：高市早苗黨魁討論會說法非撤回言論 中方絕不接受

日相高市早苗有關「台灣有事」的答詢引發中日外交風暴後，昨天在日本黨魁討論會又有所表態，日在野黨魁稱高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯；中國外交部今天說，「不再提及」和「撤回」錯誤言論性質完全不同，中方絕不接受。

據陸媒澎湃新聞，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問：「日本在野黨黨首（黨主席野田佳彥）就高市早苗在參與在野黨黨首辯論時所作表態評論稱，高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯。中方是否認同這種說法？」

據朝日新聞報導，高市早苗表示，「當時，問者把情況限定在台灣有事，且問題也提到海上封鎖。我當時也不打算具體提及此事，但只是一再重複政府迄今的答詢內容，可能根據狀況，使預算委員會被喊停，因為我當時被問及具體的例子，我就計劃誠實回答」。

中國外交部發言人郭嘉昆回應說，日本首相高市早苗錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，引起中國人民強烈公憤。

郭嘉昆表示，「『不再提及』和『撤回』錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想通過『不再提及』淡化搪塞掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受」。

高市早苗本月7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態。

對此，高市早苗26日出席就任首相後的第一場黨魁討論會說明稱，當天在國會有關「台灣有事」的答詢是因為「被問及具體的例子，我就計劃誠實回答」。

另據日本經濟新聞，針對台灣議題，高市在黨魁討論會表示，「維持著非政府間的實務關係。日本根據『舊金山和約』放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位」。

高市早苗有關「台灣有事」的發言引發北京當局的強烈不滿，除了要求收回相關言論，並召見日本駐中國大使金杉憲治，隨後又呼籲中國公民近期避免前往日本，兩國間各層面交流也大受影響，紛紛喊停或延期。