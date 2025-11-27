快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

北京：高市早苗黨魁討論會說法非撤回言論 中方絕不接受

中央社／ 台北27日電
日本首相高市早苗（前）。法新社
日本首相高市早苗（前）。法新社

日相高市早苗有關「台灣有事」的答詢引發中日外交風暴後，昨天在日本黨魁討論會又有所表態，日在野黨魁稱高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯；中國外交部今天說，「不再提及」和「撤回」錯誤言論性質完全不同，中方絕不接受。

據陸媒澎湃新聞，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問：「日本在野黨黨首（黨主席野田佳彥）就高市早苗在參與在野黨黨首辯論時所作表態評論稱，高市不再提及具體事例，實際上撤回了此前的答辯。中方是否認同這種說法？」

據朝日新聞報導，高市早苗表示，「當時，問者把情況限定在台灣有事，且問題也提到海上封鎖。我當時也不打算具體提及此事，但只是一再重複政府迄今的答詢內容，可能根據狀況，使預算委員會被喊停，因為我當時被問及具體的例子，我就計劃誠實回答」。

中國外交部發言人郭嘉昆回應說，日本首相高市早苗錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，破壞中日關係政治基礎，引起中國人民強烈公憤。

郭嘉昆表示，「『不再提及』和『撤回』錯誤言論是兩碼事，性質完全不同。日方妄想通過『不再提及』淡化搪塞掩蓋高市首相的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受」。

高市早苗本月7日在眾議院預算委員會接受質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態。

對此，高市早苗26日出席就任首相後的第一場黨魁討論會說明稱，當天在國會有關「台灣有事」的答詢是因為「被問及具體的例子，我就計劃誠實回答」。

另據日本經濟新聞，針對台灣議題，高市在黨魁討論會表示，「維持著非政府間的實務關係。日本根據『舊金山和約』放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位」。

高市早苗有關「台灣有事」的發言引發北京當局的強烈不滿，除了要求收回相關言論，並召見日本駐中國大使金杉憲治，隨後又呼籲中國公民近期避免前往日本，兩國間各層面交流也大受影響，紛紛喊停或延期。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

黃國昌與高市早苗「桌子」合影 鍾佳濱：民眾黨不擅長合影真人

賴總統阻北京武統台灣方案 馬英九：形同宣布「準戰爭狀態」

日官員證實 川高熱線中確認要攜手平息中日緊張事態

日本首相高市早苗以「珍珠」演繹氣場到位「皇家藍」打造高辨識度造型

相關新聞

陸呼籲「避免赴日」影響多大？成田機場證實：大陸航線飛東京減班1至2成

中國政府呼籲公民「近期避免前往日本」，對日本國際線航班影響到底有多大，成田國際空港公司（NAA）27日表示，有多家中國國...

野田佳彥與高市交鋒…日前議員指野田有3誤判 籲把國家利益放首位

日本前眾議員山尾志櫻里今天在X發文，針對立憲民主黨代表野田佳彥昨天對首相高市早苗「台灣有事」、「存亡危機事態」相關發言提...

北京：高市早苗黨魁討論會說法非撤回言論 中方絕不接受

日相高市早苗有關「台灣有事」的答詢引發中日外交風暴後，昨天在日本黨魁討論會又有所表態，日在野黨魁稱高市不再提及具體事例，...

控日本「首次對中國發出武力威脅」 陸國防部喊痛擊侵略

在中方近期持續就日本高市早苗的「台灣有事」論述表態，稱將對侵略行為「迎頭痛擊」下，大陸國防部發言人蔣斌27日進一步指控，...

中駐日使館：多名華人遭辱罵毆打 歧視類案件11月突出

中日緊張局勢升溫，中國駐日使館昨晚再發公告稱，近日多名旅日中國公民遭無端辱罵毆打並受傷，被歧視類案件明顯增加，再次提醒中...

河南「東京大飯店」改名「開封歡迎您」 理由一看就懂

中日緊張局勢下，河南開封市的「東京大飯店」大招牌，近日也被網民發現改為「開封歡迎您」，引起網路熱議。即將於明天在廣東珠海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。