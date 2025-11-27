快訊

陸呼籲「避免赴日」影響多大？成田機場證實：大陸航線飛東京減班1至2成

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
成田國際空港公司（NAA）27日表示，多家中國國籍航空來申請12月以後，可能減班一到二成或是縮小機型。路透
成田國際空港公司（NAA）27日表示，多家中國國籍航空來申請12月以後，可能減班一到二成或是縮小機型。路透

中國政府呼籲公民「近期避免前往日本」，對日本國際線航班影響到底有多大，成田國際空港公司（NAA）27日表示，有多家中國國籍航空來申請12月以後，可能減班一到二成或是縮小機型。今年10月成田的國際線，往返中國大陸航班占整體17%。

共同社報導，現在成田每周約有近300班次往返中國的架次，社長藤井直樹表示，「整體來說中國航線占比很高。目前還沒有掌握具體的影響程度，將持續關注接下來的狀況」。10月份中國航班有2480架次，占所有國際航班起降17%。

