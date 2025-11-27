快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

日官員證實 川高熱線中確認要攜手平息中日緊張事態

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本政府相關人士透露日本首相高市早苗（圖）與美國總統川普日前通電話時，討論中日兩國在台灣問題上的對立以及攜手使事態趨於平息。歐新社
日本政府相關人士透露日本首相高市早苗（圖）與美國總統川普日前通電話時，討論中日兩國在台灣問題上的對立以及攜手使事態趨於平息。歐新社

日本TBS及共同社27日報導，政府相關人士透露日本首相高市早苗與美國總統川普日前通電話時，討論中日兩國在台灣問題上的對立以及攜手使事態趨於平息。

TBS報導，官房長官木原稔上午在記者會表示，關於高市與川普熱線，「涉及外交上的討論，不方便回答談話詳細內容」。不過日本政府相關人士證實雙方在電話中，確認要攜手讓事態平息。

華爾街日報26日獨家報導指出，川普在與中國國家主席習近平通話後，建議日方不要在台灣主權的議題上刺激北京。

高市早苗 台灣有事 川普 習近平

延伸閱讀

日本首相高市早苗以「珍珠」演繹氣場到位「皇家藍」打造高辨識度造型

美法官駁回川普介選案　檢方主張應屬聯邦審理

華爾街日報：川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

2名美國國民兵白宮附近遭槍擊 川普：傷勢嚴重

相關新聞

日官員證實 川高熱線中確認要攜手平息中日緊張事態

日本TBS及共同社27日報導，政府相關人士透露日本首相高市早苗與美國總統川普日前通電話時，討論中日兩國在台灣問題上的對立...

中日關係緊張 日經亞洲建議高市效法「政治導師」安倍修補關係

隨著中國大陸加大對日本首相高市早苗就「台灣有事」答辯的批評，東京與北京關係正急遽惡化。日經亞洲分析指出，雙方緊張情勢短期...

習近平通話川普提「軍國主義」 陸官媒：近10年首次、劍指日本

中美元首24日晚間通話，大陸國家主席習近平在通話中談及台灣問題，並特別提到「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共...

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

華爾街日報26日引述知情人士獨家報導，日本首相高市早苗因「台灣有事」相關答辯激怒北京幾天後，中國國家主席習近平與美國總統...

川習通話後 傳建議高市在台灣問題上語氣放緩

日本首相高市早苗先前暗示，一旦大陸武力攻台，日本可能動用軍力因應，此話惹怒北京。據外電報導，美國總統川普和日本首相高市早...

陸官媒稱川習24日通話 是為阻擊日本任何復活軍國主義的圖謀

針對大陸國家主席習近平與美國總統川普24日晚間通電話，大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，這次中美元首通電傳遞的信號是：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。