日官員證實 川高熱線中確認要攜手平息中日緊張事態
日本TBS及共同社27日報導，政府相關人士透露日本首相高市早苗與美國總統川普日前通電話時，討論中日兩國在台灣問題上的對立以及攜手使事態趨於平息。
TBS報導，官房長官木原稔上午在記者會表示，關於高市與川普熱線，「涉及外交上的討論，不方便回答談話詳細內容」。不過日本政府相關人士證實雙方在電話中，確認要攜手讓事態平息。
華爾街日報26日獨家報導指出，川普在與中國國家主席習近平通話後，建議日方不要在台灣主權的議題上刺激北京。
