中日關係緊張 日經亞洲建議高市效法「政治導師」安倍修補關係

隨著中國大陸加大對日本首相高市早苗就「台灣有事」答辯的批評，東京與北京關係正急遽惡化。日經亞洲分析指出，雙方緊張情勢短期內難以降溫，日本必須在此期間深入思考如何與中共外交體系溝通，高市可能會在2026年深圳亞太經合會（APEC）峰會登場之前，仿效她的政治導師、前首相安倍晉三當年的成功經驗。

日經亞洲指出，2012年日本政府將釣魚臺列嶼（日本稱「尖閣諸島」）國有化以及2013年時任首相安倍參拜靖國神社，加劇中日關係緊張。然而，安倍2014年11月成功前往北京出席APEC峰會，與中國國家主席習近平舉行了會談。

儘管板著臉的習近平與表情同樣陰沉的安倍握手合影引起外界注意，仍象徵兩國關係久違的融冰，幕後推手是安倍在自民黨內的前輩、前首相福田康夫。

福田康夫2014年6月秘密訪問北京並獲得正面回應，同年7月再次秘密訪中，帶去安倍的訊息並與習近平會談，強調中日領袖間對話在危機管理中可發揮重要作用，指「不能依賴美國」扮演這樣的角色。

習近平與福田會晤翌日，中方宣布對前中共中央政治局常委周永康立案調查。一名熟悉中日關係的消息人士認為，習近平通過鎮壓周永康鞏固權力，與福田會面後明確下令改善對日關係，表示在那個時間點，已經可以確定習近平與安倍的會談將於北京APEC峰會期間舉行。

作為2026年深圳APEC峰會主辦方，習近平將別無選擇，只能邀請高市。這將為高市提供一個效法安倍、修補中日關係的重要契機。然而，若要走這條路徑，東京首先必須找到一位經驗豐富、能在中日之間擔任溝通橋梁的官員，而這並不容易。

日經亞洲指出，雖然安倍不排斥被稱為「鷹派」，但他的外交風格兼具現實與務實。只有具有影響力的鷹派日本領導人，才能在取得國內保守派支持的同時推動對中和解；這一點至今依然成立。

美中關係與中日關係一樣動盪不定。高市早苗必須密切關注美國總統川普與習近平之間的任何聯繫，同時也應像安倍當年那樣，儘早訪問美國，善用她與川普的私人關係。即使明年川習互訪如期舉行，她也必須採取措施，確保日美關係不會因此惡化。

日經最後指出，理想情況下，中日緊張關係應在2026年11月深圳APEC峰會前就獲得緩解，但當前局勢十分脆弱，雙方若要找到共同立場，必須格外謹慎行事。