習近平通話川普提「軍國主義」 陸官媒：近10年首次、劍指日本

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中美元首24日晚間通話，大陸國家主席習近平在通話中特別提到「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義」，圖為先前川習會面。（路透）
中美元首24日晚間通話，大陸國家主席習近平在通話中特別提到「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義」，圖為先前川習會面。（路透）

中美元首24日晚間通話，大陸國家主席習近平在通話中談及台灣問題，並特別提到「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。央視旗下玉淵譚天27日刊文稱，這是中美元首的交流中，近十年來首次直接提及「軍國主義」，這個詞明確指向日本

文章表示，近期，日本政府在歷史與領土問題上的一系列挑釁行為，已嚴重衝擊二戰後國際秩序。此次中美提到了「並肩抗擊法西斯和軍國主義的歷史」，傳遞的信號很明確，即日本軍國主義出現復活苗頭，應該被視作國際社會共同面臨的挑戰，亟須各國共同應對。

文章稱，當前國際社會對日本軍國主義死灰復燃的風險，仍缺乏足夠警惕，這是中方近期頻頻提出這一問題的原因。

文章指出，11月以來，大陸外交部已經在新聞發布會和外交場合，8次提到「軍國主義」，且表述從過去警示「防止軍國主義陰魂復活」，轉變為近期強調「堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀」，明顯升級，「直接對應日本近年的一系列動作」。

文章列舉今年日本海上自衛隊試驗艦「飛鳥」號完成艦載電磁軌道炮的海上實彈測試；日本防衛省最新計畫在與那國島部署中程防空導彈，距離台灣僅110公里等，指日本一步步系統性地構建起對外打擊體系，已經對周邊國家形成了實質性威脅，正在背離戰後體制為其所設定的和平軌道。

文章聲稱，《聯合國憲章》專門設立「敵國條款」，規定包括日本在內的法西斯或軍國主義國家如有再次實施侵略政策的任何步驟，中美等聯合國創始成員國有權對其直接實施軍事行動。這也是二戰後國際秩序的一部分，正義的國家都應該守護這一成果。

文章還說，遏制日本軍國主義復活，美國無法置身事外。文章引述復旦大學美國研究中心主任吳心伯指，日本軍國主義一旦死灰復燃，首要風險是主動挑起亞太軍事衝突，這不僅將嚴重破壞地區和平，「也必然把美國拖入戰火」。「因此，中美在阻止日本軍國主義復活問題上，完全存在協調合作的空間與必要性，這既是美國作為安理會常任理事國的責任，也符合其國家利益。」

文章表示，「台灣問題，正是日本軍國主義傾向外溢的一個集中體現」。近期，日本在台灣問題上的種種錯誤言行，已反覆踩踏中方紅線，粗暴干涉中國內政。日本「某些政客」毫無道義準則，喪失基本廉恥，其行徑既無擔當，更無基本國際信義。

文章還說，值得注意的是，美方在這次通話中公開表示「理解台灣問題對中國的重要性」。

據新華社報導，習近平在通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。川普則說，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。

