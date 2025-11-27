川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤後離開。路透
華爾街日報26日引述知情人士獨家報導，日本首相高市早苗因「台灣有事」相關答辯激怒北京幾天後，中國國家主席習近平與美國總統川普通了長達一小時的電話，其中有一半時間再三強調中國對台灣的歷史主權主張，以及中美雙方在維護國際秩序上肩負的共同責任。

據知情日方官員與一位美方人士透露，川普當天稍晚安排與高市通話，並建議她不要在台灣主權議題上挑釁北京。雖然川普的建議相當含蓄，並未施壓高市撤回她的言論，但日本官員表示，這項訊息令人擔憂，顯示川普不希望因台灣問題的摩擦，危及他「川習會」達成的關係緩和，其中包括北京承諾增加採購因貿易戰受創的美國農產品。

被問及與高市的交流，白宮向華爾街日報發布川普的聲明：「美國與中國的關係非常好，這對身為我們親密盟友的日本也非常有利。與中國相處融洽對中國和美國都是一件好事。在我看來，習主席將大幅增加對大豆及其他農產品的採購，而任何對我們農民有利的舉措，也對我有利。」

川普補充說：「我們與日本、中國、韓國以及許多其他國家簽署了出色的貿易協議，而世界正處於和平之中。讓我們保持這樣的局面！」

日本首相官邸拒絕評論，但華爾街日報指出，此事凸顯美中關係的新現實。隨著川普與習近平正準備於明年進行多場會晤，中國的貿易休戰與台灣議題已密不可分。知情人士透露，川普致電高市，反映了官方中國通稿對台灣議題的高度關注，其中指出「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」。

一名知情的美方人士表示，川普在與高市的通話時建議她談及台灣時放緩語氣，並補充指出，川普已被告知高市在國內政治上的限制，也了解她不太可能完全收回激怒北京的言論。

此外，川普與習近平的通話凸顯兩位領導人最關注的議題。一名接近白宮的人士表示，這通電話的重點是貿易，並補充說，華府對中國延遲履行承諾購買大豆一事感到擔憂。台灣則是習近平壓倒性的關注重點。知情人士透露，雖然習近平未直接點名日本，也未要求川普對東京施壓，但他提及戰後國際秩序，本身即對作為戰敗國的日本構成隱含暗示，顯示他對近期緊張局勢的深切憂慮。

