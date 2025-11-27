快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

川習通話後 傳建議高市在台灣問題上語氣放緩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普（左）原本曾稱讚高市在國防上的強硬立場。歐新社
川普（左）原本曾稱讚高市在國防上的強硬立場。歐新社

日本首相高市早苗先前暗示，一旦大陸武力攻台，日本可能動用軍力因應，此話惹怒北京。據外電報導，美國總統川普和日本首相高市早苗通話時，建議她在台灣主權問題不要挑釁北京，宜語氣放緩。

據外電報導，川普先和習近平通話的一小時裡，有半個小時都在強調大陸對台灣的歷史主權主張，並提到華府和北京有共同責任維持全球秩序。

川普隨後和高市通話，據日本官員和知情美方人士透露，川普婉轉建議，並未施壓要求高市收回先前發言。

報導引述多位日本官員指出，真正令人擔心的是：川普不希望台灣議題的摩擦破壞他上月和習近平達成的緩和氣氛。這起風波正凸顯美中關係出現新現實。

川普曾稱讚高市在國防上的強硬立場，但在川普刻意拉近和習近平的關係之際，高市的發言讓習近平頗為惱火，時間點對川普相當不利。

高市早苗 台灣有事

延伸閱讀

2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

2名美國國民兵白宮附近遭槍擊 川普：傷勢嚴重

川普控南非侵犯白人人權 不邀請參加明年邁阿密G20峰會

川普怒斥紐時報導 堅稱自己精力充沛

相關新聞

高市早苗：日本沒立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗廿六日與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時表示，日本對台灣的態度不變，日本沒有立場認定台灣...

貝森特：川普發起通話習近平 明年可望會面4次

美國財政部長貝森特廿五日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，美國總統川普可能出席二○二六年十一月於深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，與中國大陸國家主席習近平有望在明年會面四次。

日本前駐中大使：習近平親自處理「有事論」 誰都壓不下去

美國總統川普近日先後與中國大陸國家主席習近平和日本首相高市早苗通話，日本前駐中國大使垂秀夫說，在當前中日緊張情況下，川普先打給習近平後打給高市，這個順序令日方遺憾。垂秀夫說：「這已經成為習主席親自關注的議題，可以說是誰都無法壓下去了。」

川普建議高市別在台灣議題上挑釁北京 WSJ：凸顯美中關係新現實

華爾街日報26日引述知情人士獨家報導，日本首相高市早苗因「台灣有事」相關答辯激怒北京幾天後，中國國家主席習近平與美國總統...

川習通話後 傳建議高市在台灣問題上語氣放緩

日本首相高市早苗先前暗示，一旦大陸武力攻台，日本可能動用軍力因應，此話惹怒北京。據外電報導，美國總統川普和日本首相高市早...

陸官媒稱川習24日通話 是為阻擊日本任何復活軍國主義的圖謀

針對大陸國家主席習近平與美國總統川普24日晚間通電話，大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，這次中美元首通電傳遞的信號是：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。