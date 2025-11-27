川習通話後 傳建議高市在台灣問題上語氣放緩
日本首相高市早苗先前暗示，一旦大陸武力攻台，日本可能動用軍力因應，此話惹怒北京。據外電報導，美國總統川普和日本首相高市早苗通話時，建議她在台灣主權問題不要挑釁北京，宜語氣放緩。
據外電報導，川普先和習近平通話的一小時裡，有半個小時都在強調大陸對台灣的歷史主權主張，並提到華府和北京有共同責任維持全球秩序。
川普隨後和高市通話，據日本官員和知情美方人士透露，川普婉轉建議，並未施壓要求高市收回先前發言。
報導引述多位日本官員指出，真正令人擔心的是：川普不希望台灣議題的摩擦破壞他上月和習近平達成的緩和氣氛。這起風波正凸顯美中關係出現新現實。
川普曾稱讚高市在國防上的強硬立場，但在川普刻意拉近和習近平的關係之際，高市的發言讓習近平頗為惱火，時間點對川普相當不利。
