華爾街日報：川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

華爾街日報26日獨家報導指出，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，建議日方不要在台灣主權的議題上刺激北京，但知情人士表示，川普並沒有要求日本首相高市早苗收回言論。

日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，引發中方的強烈不滿，導致中日關係緊張。

華爾街日報26日報導指出，習近平在日前的川習通話中向川普提到中國對台灣在歷史上的權利主張，也提到華府與北京必須共同維持世界秩序。

報導指出，有知情的美、日官員指出，川普在川習通話後與高市早苗通話，建議她不要在台灣主權議題上刺激北京，不過川普並沒有施壓高市早苗，要求她收回言論。

報導引述日本官員指出，這項訊息令人擔憂，指川普不希望因台灣而起的摩擦影響到美中關係的緩和，包括中國承諾購買更多美國農產品。