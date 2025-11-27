聽新聞
紐時：中日相爭 川普享受左右逢源
紐約時報報導，中國與日本關係緊張，美國總統川普被夾在中間，但川普顯然樂見日本和中國都對他青睞有加。
面對中國展現武力及對台灣主張，日本首相高市早苗不願讓步，中國國家主席習近平則與川普通電話，嘗試拆散美日同盟。川普顯然相當享受在中日兩國間左右逢源的地位，他先與習近平通話，數小時後又與高市通話。川普與習通話後並未表明是否會屈服中國壓力，改變美國對台灣的支持，川普只表示他計畫明年四月訪問北京。
在與美國就關稅政策爭論數月之後，中國和日本現在都希望美國支持它們在台灣問題上的立場。這增強了川普的談判地位。
報導指出，亞太外交處於關鍵時刻，最明顯的實證就是美中元首廿四日通電話。高市表達台灣有事就是日本有事的態度，展現二戰以來日本最強烈的立場，讓北京高層提高警覺。
「外交關係委員會」研究員薩克斯說，川習通話的時間正值中日關係十多年來最嚴重的危機期間，中國正向日本施出龐大壓力，看準東京必定讓步。
國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，川習通話後，川普在貼文中談論通話內容，完全未提台灣。台灣大學助理教授南樂指出，在中國壓力升高及川普安全承諾面臨質疑之際，對台灣是好消息，因為代表「從美國的角度來看，關於台灣的一切都沒有改變」。
