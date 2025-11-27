日本前駐中大使：習近平親自處理「有事論」 誰都壓不下去

美國總統川普近日先後與中國大陸國家主席習近平和日本首相高市早苗通話，日本前駐中國大使垂秀夫說，在當前中日緊張情況下，川普先打給習近平後打給高市，這個順序令日方遺憾。垂秀夫說：「這已經成為習主席親自關注的議題，可以說是誰都無法壓下去了。」

高市提出「台灣有事」論後，日本內閣廿五日的答辯書指首相的國會答辯內容並未改變政府一貫立場，大陸外交部發言人毛寧昨稱，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，蒙混過關的伎倆行不通。毛寧重申：「中方的態度是非常明確的，我們嚴肅要求日方收回錯誤言論，以實際行動體現對華政治承諾」。

對於高市早苗昨日在黨魁討論上表示對台灣「維持著非政府間的實務關係」、「日本沒有認定台灣法律地位的立場」等談話，因披露時大陸外交部已結束記者會，截稿前尚未有大陸官方的最新回應。

垂秀夫在朝日電視節目上表示，中日兩國因台灣問題及高市發言爭議而關係緊張之際，習近平親自出面處理相當罕見。被問及如何看待習近平在台灣問題的談話，及川普被指「理解」北京立場時，垂秀夫指出，首先可以肯定習近平對台灣議題極度關心，親自如此詳盡地談論台灣問題本身就具有相當分量，可以理解中國外交部為何對日本態度強硬。

至於川普先與習近平通話後才致電高市，垂秀夫直言「這個順序令人極為遺憾」。他說，在目前日中關係下，美國在台灣議題原扮演「幕後主角」。既然中日關係已到這個程度，日本應主動致電川普，以便及早交換意見。

垂秀夫指出，習近平的發言內容涉及「偷換概念」，所謂台灣回歸中國，應是指開羅宣言與波茨坦宣言，但習將台灣回歸描述成「美中共同奠定的戰後秩序」。更何況，當時的中國是中華民國，這種說法顯然是移花接木。他舉例，一九九七年江澤民訪美時曾在珍珠港被擊沉的艦艇前發言，稱「美中曾是同盟國」，這類做法都是希望拉攏美國。

對於高市「台灣有事」答辯，垂秀夫指出，暫且不論答辯是否得當，但若情勢發展到軍艦出動、武力行使階段，依照脈絡，美軍會先介入台灣防衛，日本才會討論是否依「存亡危機事態」法理，讓美軍使用日本基地。換言之，美國的行動是最先發生。