聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特：川普發起通話習近平 明年可望會面4次

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山會談。美國財長貝森特表示，川習明年有望會面四次。（歐新社）
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山會談。美國財長貝森特表示，川習明年有望會面四次。（歐新社）

美國財政部長貝森特廿五日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，美國總統川普可能出席二○二六年十一月於深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，與中國大陸國家主席習近平有望在明年會面四次。

川普廿四日與習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗台灣有事」答辯引發的中日摩擦有關。先前多家媒體都報導，這次通話是習近平罕見致電川普，但中國外交部發言人毛寧指此次通話是由美方發起，美國財政部長貝森特廿五日受訪時也證實此說。

貝森特在專訪時主動澄清：「川普總統在兩位領導人於南韓釜山舉行歷史性會晤卅天後發起此次通話，兩人關係非常好。」

主持人奎克詢問，中方媒體對此次通話的解讀有所不同，包括烏克蘭局勢及美中在台灣問題上的立場，並問道：「請問美國目前在台灣議題上的立場是什麼？」

美國在台灣問題立場沒變

貝森特說：「美國在台灣問題上的立場沒有改變。至於烏克蘭，川普總統與習總書記同意，必須推進烏克蘭和平進程，並同意共同努力實現這一目標。」

依據ＣＮＢＣ「Squawk Box」公布逐字稿，奎克詢問貝森特，美中目前算是一種貿易休戰，但可能帶有一些不安感，「你對目前美中關係的穩定性和安全感有何看法？」

貝森特表示：「我會說美中有一年的休兵期。令我感到非常欣慰的是兩位領導人之間的關係。當領導人能夠在最高層級進行這樣的通話時，不好的事情就不會發生。這是一種強而有力的關係。川普總統展現領導力，使兩國關係得以緩和。」

元首互訪 APEC、Ｇ20峰會

他說，美中永遠都是競爭者，這很自然，但兩國也能在必要時合作。他說：「我認為目前雙邊關係處於良好狀態。川普總統將訪問北京，習近平也將訪問美國，還會出席在美國佛羅里達州多羅舉行的Ｇ20峰會。川普總統可能還會出席十一月在深圳舉行的ＡＰＥＣ峰會。如果一年內有四次會晤，我認為這將為雙邊關係帶來穩定，而穩定對美國人民和全球經濟都有益處。」

習近平此前同一年內最多會見美國總統三次，時間是在二○一六年，分別是三月的華府核子安全峰會場邊、九月的杭州Ｇ20峰會、十一月的秘魯利馬ＡＰＥＣ峰會場邊，當時的美國總統是歐巴馬。

川普 習近平 高市早苗 台灣有事 美中關係 台灣議題 貝森特 台灣問題

延伸閱讀

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

川普習近平明年有望面對面會晤4次！美財長：將為雙邊關係帶來穩定

美財長證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

川普稱與中日領導人有「良好對話」 讚高市聰明、強勢

相關新聞

珠海通用航展明登場 傳拒日本人參觀…日媒採訪許可證也疑失效

即將於明天在廣東珠海登場的「亞洲通用航空展」（簡稱「珠海通用航展」），傳出拒絕日本人參觀及日本媒體採訪的消息。

紐時：中日相爭 川普享受左右逢源

紐約時報報導，中國與日本關係緊張，美國總統川普被夾在中間，但川普顯然樂見日本和中國都對他青睞有加。

賴總統：日相高市維護印太和平

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，賴清德總統昨表示，高市是基於維護印太和平與穩定，所以才在跟美國總統川普、中國國家主席習近平見面時分別提出；中國作為印太地區的大國，動不動對周邊國家遂行複合式威脅，不是一個負責任大國應有的作為。

日本前駐中大使：習近平親自處理「有事論」 誰都壓不下去

美國總統川普近日先後與中國大陸國家主席習近平和日本首相高市早苗通話，日本前駐中國大使垂秀夫說，在當前中日緊張情況下，川普先打給習近平後打給高市，這個順序令日方遺憾。垂秀夫說：「這已經成為習主席親自關注的議題，可以說是誰都無法壓下去了。」

貝森特：川普發起通話習近平 明年可望會面4次

美國財政部長貝森特廿五日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，美國總統川普可能出席二○二六年十一月於深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，與中國大陸國家主席習近平有望在明年會面四次。

高市：日沒立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗廿六日與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時表示，日本對台灣的態度不變，日本沒有立場認定台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。