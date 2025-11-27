貝森特：川普發起通話習近平 明年可望會面4次

美國財政部長貝森特廿五日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，美國總統川普可能出席二○二六年十一月於深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，與中國大陸國家主席習近平有望在明年會面四次。

川普廿四日與習近平通話，外界解讀與日本首相高市早苗「台灣有事」答辯引發的中日摩擦有關。先前多家媒體都報導，這次通話是習近平罕見致電川普，但中國外交部發言人毛寧指此次通話是由美方發起，美國財政部長貝森特廿五日受訪時也證實此說。

貝森特在專訪時主動澄清：「川普總統在兩位領導人於南韓釜山舉行歷史性會晤卅天後發起此次通話，兩人關係非常好。」

主持人奎克詢問，中方媒體對此次通話的解讀有所不同，包括烏克蘭局勢及美中在台灣問題上的立場，並問道：「請問美國目前在台灣議題上的立場是什麼？」

美國在台灣問題立場沒變

貝森特說：「美國在台灣問題上的立場沒有改變。至於烏克蘭，川普總統與習總書記同意，必須推進烏克蘭和平進程，並同意共同努力實現這一目標。」

依據ＣＮＢＣ「Squawk Box」公布逐字稿，奎克詢問貝森特，美中目前算是一種貿易休戰，但可能帶有一些不安感，「你對目前美中關係的穩定性和安全感有何看法？」

貝森特表示：「我會說美中有一年的休兵期。令我感到非常欣慰的是兩位領導人之間的關係。當領導人能夠在最高層級進行這樣的通話時，不好的事情就不會發生。這是一種強而有力的關係。川普總統展現領導力，使兩國關係得以緩和。」

元首互訪 APEC、Ｇ20峰會

他說，美中永遠都是競爭者，這很自然，但兩國也能在必要時合作。他說：「我認為目前雙邊關係處於良好狀態。川普總統將訪問北京，習近平也將訪問美國，還會出席在美國佛羅里達州多羅舉行的Ｇ20峰會。川普總統可能還會出席十一月在深圳舉行的ＡＰＥＣ峰會。如果一年內有四次會晤，我認為這將為雙邊關係帶來穩定，而穩定對美國人民和全球經濟都有益處。」

習近平此前同一年內最多會見美國總統三次，時間是在二○一六年，分別是三月的華府核子安全峰會場邊、九月的杭州Ｇ20峰會、十一月的秘魯利馬ＡＰＥＣ峰會場邊，當時的美國總統是歐巴馬。