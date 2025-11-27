高市：沒立場認定台灣法律地位

快訊

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

日本首相高市早苗26日與在野四黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」。

共同社與富士電視報導，立憲民主黨代表野田佳彥針對台灣有事的「存亡危機事態」判斷，再次詢問高市看法。高市表示，關於存亡危機事態的認定，以及何種事態屬於存亡危機事態，「將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報來判斷」。她強調，「日本政府的統一見解，正如我剛才所答覆的那樣，既不多也不少。」

野田批評，身為自衛隊最高指揮官，有些話是不應該說的。貿然說出自己的主張，是輕率的行為。他在受訪時指高市這次「已不再提及具體例子，我認為這可視為事實上的撤回。」

高市面對野田就「台灣有事」相關答辯及中日關係急速冷卻的提問，表示「透過建設性、開放的對話來建立良好關係，是我的責任」，並表明將致力於修復關係。

