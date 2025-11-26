不滿高市早苗發言 陸駐日使館再發安全提醒「中國公民注意人身安全」

自日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。不過，在與美國總統川普通話後，日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，日本無立場認定台灣法律地位。然而，陸方批評日方至今還在老調重彈，矇混過關。大陸駐日使館26日則再次發文指，提醒中國公民注意人身安全。

大陸駐日使館26日深夜22時32分在微信公眾號公告稱，近年來，日本治安環境持續惡化。根據日本警察廳統計，2021年至2024年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至73.8萬件。拐賣、放火、殺人、搶劫、強姦、猥褻等重罪由8821件增長至1萬4614件，增長約65.7%。

公告提到，今年7月以來，駐日使領館接獲的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月份尤為突出。近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。有關案件發生後，駐日本大使館及各總領館第一時間表達慰問並提供協助，向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

公告再次指出，中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日本公民實際提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯絡駐日使領館尋求協助。

公告最後列出日本警察廳犯罪情勢報告網站、日本緊急求救電話、中國外交部全球領事保護熱線，以及駐日大使館和六個總領館的聯絡電話，供中國公民參考。

此前，日本政府在25日的內閣會議上通過了一份答辯書，針對首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答辯，明確地表示「不是改變以往政府見解的發言」。

另據日本共同社報導，高市早苗星期三（11月26日）在黨首討論上，針對「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，表示「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出了誠實的回答」。就如何認定「存亡危機事態」，高市說：「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷。」

對此，大陸外交部發言人毛寧26日說，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已多次闡明嚴正立場。日本11月25日的內閣答辯書至今還在老調重彈，所謂涉台「一貫立場」或「立場未變」，這遠遠不夠。日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，輕描淡寫一筆帶過，只提概念迴避實質，試圖借此矇混過關，這種伎倆行不通。 不僅如此，日方還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題，干涉中國內政。