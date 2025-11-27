美：對台灣問題立場不變 財長貝森特證實川普主動致電習近平

美國財政部長貝森特25日證實，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平的通話，是由川普主動致電，預期明年可能會有四次「川習會」。他也重申，美國對台灣問題的立場沒有改變。

川普與習近平通話後，華爾街日報與紐約時報都引述知情人士指出，是罕見由習近平主動去電川普，但中方指稱為美方發起通話。貝森特25日接受CNBC訪問時確認：「川普總統在兩位領導人於南韓釜山舉行歷史性會晤30天後，發起這次通話，兩人關係非常好」。

由於美中聲明對烏克蘭局勢及台灣問題的強調重點不同，貝森特被問到「美國目前的台灣議題立場時」，回答：「美國在台灣問題上的立場沒有改變。至於烏克蘭，川普總統與習主席同意，必須推進烏克蘭和平進程，並同意共同努力實現這一目標。」

此外，貝森特被問到對美中關係穩定性的看法時，表示「我會說美中有一年的暫停期。令我感到非常欣慰的是兩位領導人之間的關係。當領導人能夠在最高層級進行這樣的通話時，不好的事情就不會發生」。

他指出，美中永遠都是競爭者，但也能在必要時合作，明年川普和習近平有望會面四次，「川普總統將訪問北京，習主席也將訪問美國，並出席在美國佛羅里達州多羅（Doral）舉行的20國集團（G20）峰會。川普總統可能還會出席11月在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會。」

貝森特另指出，中方在黃豆採購的節奏上完全按計畫進行，接下來三年半至少將購買8,750萬公噸黃豆。

路透報導，在川習通話後，中方已新下單至少十船的美國黃豆，價值約3億美元，一家貿易商估算，中方採購約10-15批船貨，每批貨物約6萬-6.5萬公噸。