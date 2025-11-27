快訊

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
美國財政部長貝森特25日證實，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平的通話，是由川普主動致電，預期明年可能會有四次「川習會」。他也重申，美國對台灣問題的立場沒有改變。

川普與習近平通話後，華爾街日報與紐約時報都引述知情人士指出，是罕見由習近平主動去電川普，但中方指稱為美方發起通話。貝森特25日接受CNBC訪問時確認：「川普總統在兩位領導人於南韓釜山舉行歷史性會晤30天後，發起這次通話，兩人關係非常好」。

由於美中聲明對烏克蘭局勢及台灣問題的強調重點不同，貝森特被問到「美國目前的台灣議題立場時」，回答：「美國在台灣問題上的立場沒有改變。至於烏克蘭，川普總統與習主席同意，必須推進烏克蘭和平進程，並同意共同努力實現這一目標。」

此外，貝森特被問到對美中關係穩定性的看法時，表示「我會說美中有一年的暫停期。令我感到非常欣慰的是兩位領導人之間的關係。當領導人能夠在最高層級進行這樣的通話時，不好的事情就不會發生」。

他指出，美中永遠都是競爭者，但也能在必要時合作，明年川普和習近平有望會面四次，「川普總統將訪問北京，習主席也將訪問美國，並出席在美國佛羅里達州多羅（Doral）舉行的20國集團（G20）峰會。川普總統可能還會出席11月在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會。」

貝森特另指出，中方在黃豆採購的節奏上完全按計畫進行，接下來三年半至少將購買8,750萬公噸黃豆。

路透報導，在川習通話後，中方已新下單至少十船的美國黃豆，價值約3億美元，一家貿易商估算，中方採購約10-15批船貨，每批貨物約6萬-6.5萬公噸。

高市早苗 台灣有事

高市早苗：日本沒立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗廿六日與在野四黨領袖舉行任內首次黨魁討論會時表示，日本對台灣的態度不變，日本沒有立場認定台灣...

貝森特：川普發起通話習近平 明年可望會面4次

美國財政部長貝森特廿五日接受ＣＮＢＣ專訪時表示，美國總統川普可能出席二○二六年十一月於深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，與中國大陸國家主席習近平有望在明年會面四次。

日本前駐中大使：習近平親自處理「有事論」 誰都壓不下去

美國總統川普近日先後與中國大陸國家主席習近平和日本首相高市早苗通話，日本前駐中國大使垂秀夫說，在當前中日緊張情況下，川普先打給習近平後打給高市，這個順序令日方遺憾。垂秀夫說：「這已經成為習主席親自關注的議題，可以說是誰都無法壓下去了。」

美：對台灣問題立場不變 財長貝森特證實川普主動致電習近平

美國財政部長貝森特25日證實，美國總統川普24日與中國大陸國家主席習近平的通話，是由川普主動致電，預期明年可能會有四次「...

高市：沒立場認定台灣法律地位

日本首相高市早苗26日與在野四黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「已在《舊金山...

紐時：中日相爭 川普享受左右逢源

紐約時報報導，中國與日本關係緊張，美國總統川普被夾在中間，但川普顯然樂見日本和中國都對他青睞有加。

