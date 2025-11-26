珠海通用航展明登場 傳拒日本人參觀…日媒採訪許可證也疑失效

即將於明天在廣東珠海登場的「亞洲通用航空展」（簡稱「珠海通用航展」），傳出拒絕日本人參觀及日本媒體採訪的消息。

日本共同社報導，主辦單位26日表示，鑑於日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的答辯，基於最近政治與外交理由，上級指示拒絕日本人入場。共同社原已取得的採訪許可證也被告知：「許可證已經失效」。

香港明報指出，知情者透露，多家申請採訪珠海通用航展的日本媒體駐華機構採訪申請被拒。珠海宣傳部稱，這次證件統一由航展主辦方審批，政府部門未收到關於拒批日本傳媒的指示，對於相關情況此前沒有聽說，將進一步了解。

珠海通用航空展由德國通航展（AERO）和中國航展共同主辦。廣東南方日報表示，今年珠海通用航空展共有來自22個國家及地區的381家企業參展，目前珠海已形成雙年看「中國航展」（中國國際航空航天博覽會）、單年看「亞洲通用航空展」的「雙航展」格局。

去年11月舉行的第十五屆中國國際航空航天博覽會（俗稱珠海航展），有不少日本媒體及參觀者入場。