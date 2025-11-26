快訊

珠海通用航展明登場 傳拒日本人參觀…日媒採訪許可證也疑失效

聯合報／ 大陸中心／即時報導
珠海通用航空展將於11月27日在珠海開幕，包括中國「紅星」飛行表演隊等參展、參演飛機日前已相繼進駐展場。圖／取自南方日報
珠海通用航空展將於11月27日在珠海開幕，包括中國「紅星」飛行表演隊等參展、參演飛機日前已相繼進駐展場。圖／取自南方日報

即將於明天在廣東珠海登場的「亞洲通用航空展」（簡稱「珠海通用航展」），傳出拒絕日本人參觀及日本媒體採訪的消息。

日本共同社報導，主辦單位26日表示，鑑於日本首相高市早苗日前在國會關於「台灣有事」的答辯，基於最近政治與外交理由，上級指示拒絕日本人入場。共同社原已取得的採訪許可證也被告知：「許可證已經失效」。

香港明報指出，知情者透露，多家申請採訪珠海通用航展的日本媒體駐華機構採訪申請被拒。珠海宣傳部稱，這次證件統一由航展主辦方審批，政府部門未收到關於拒批日本傳媒的指示，對於相關情況此前沒有聽說，將進一步了解。

珠海通用航空展由德國通航展（AERO）和中國航展共同主辦。廣東南方日報表示，今年珠海通用航空展共有來自22個國家及地區的381家企業參展，目前珠海已形成雙年看「中國航展」（中國國際航空航天博覽會）、單年看「亞洲通用航空展」的「雙航展」格局。

去年11月舉行的第十五屆中國國際航空航天博覽會（俗稱珠海航展），有不少日本媒體及參觀者入場。

相關新聞

「製造、銷售、旅遊業」經商風險升高 日經：日企逐漸降低依賴大陸

日本一項調查顯示，日企正在製造業、銷售業和旅遊業等方面逐漸降低對中國的依賴；隨著中日兩國近來外交關係緊張升溫，提醒了業界...

「試圖蒙混過關」回應日本內閣答辯書 陸外交部再批老調重彈

日本政府在25日的內閣會議上通過了一份答辯書，針對首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答辯，明確地表示「不是改變以往政府...

習近平請川普向高市早苗傳口信？ 陸外交部：無資訊提供

11月24日，大陸國家主席習近平和美國總統川普通電話後不久，川普和日本首相高市早苗通話。對於習近平是否請川普向高市早苗傳...

與川普通話後 高市稱日本無立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「...

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時，就惡化的日中關係表示：「透過對話建立全面且良好...

