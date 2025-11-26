快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

「製造、銷售、旅遊業」經商風險升高 日經：日企逐漸降低依賴大陸

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本一項調查顯示，日企正在製造業、銷售業和旅遊業等方面逐漸降低對中國的依賴。（路透）
日本一項調查顯示，日企正在製造業、銷售業和旅遊業等方面逐漸降低對中國的依賴。（路透）

日本一項調查顯示，日企正在製造業、銷售業和旅遊業等方面逐漸降低對中國的依賴；隨著中日兩國近來外交關係緊張升溫，提醒了業界在中國經商的風險。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，日本帝國資料調查公司（Teikoku Databank）上週發布一項調查顯示，擁有海外業務的企業中，僅有16.2%將中國視為最重要市場，該數據低於2019年調查的23.8%。

這項調查還指出，認為中國是最重要市場的企業比例也從25.9%下滑至12.3%。

該調查於10月20日至31日進行，涵蓋1908間公司，其中59%的員工數超過1000人。調查顯示的轉變，跟過去幾年日本與中國的貿易持續下滑趨勢相符。

日本對中國的出口於2024年呈現連續第3年下降，日本貿易振興機構（JETRO）數據指出，2024年日本對中國出口相較2021年減少24%。

其中，日本對中國的汽車零組件出口連續3年出現兩位數下降，工業機器人等「特定功能機械」的出口也連續3年呈現兩位數下滑。

北京當局針對日本首相高市早苗11月7日在國會的發言，已經向日本採取一連串懲罰性措施，這凸顯出跟中國做生意的風險。

高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時說道，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

北京當局認為，高市早苗的言論違反「一個中國」原則。

中國之後採取一連串相關措施，包括發布針對日本的旅遊警示、勸阻中國人赴日留學以及暫停進口日本海鮮。

有人擔憂北京當局可能會擴大懲罰性措施，例如實施稀土禁運且限制其他貿易。

但日本的部分產業和地區，已經在推動多元化策略並開拓新市場。

旅遊業方面，日本北海道飯店接待的中國客數量已大幅減少，這些飯店業者也轉向吸引其他海外遊客。

在北海道，來自中國和香港的遊客占比已經從2019年8月的42%下降到8月份的23%。

業界人士指出，韓國遊客目前主導著北海道的旅遊業需求。

北海道洞爺湖太陽宮酒店的總經理表示，「因為中國遊客數恢復緩慢，我們一直努力吸引日本國內、台灣以及韓國的遊客」。

高市早苗 台灣有事 陸客 日本 陸企 北京

延伸閱讀

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

北京對日政策 李家超「特區政府支持」 愛國團體按兵不動

「不可抗力因素」 鄭伊健東京個唱喊卡 陳百祥批高市挑釁

憂心「川習會」損台灣利益？ 賴總統：對台美關係有信心

相關新聞

與川普通話後 高市稱日本無立場認定台灣法律地位

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時表示，與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本「...

「試圖蒙混過關」回應日本內閣答辯書 陸外交部再批老調重彈

日本政府在25日的內閣會議上通過了一份答辯書，針對首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答辯，明確地表示「不是改變以往政府...

「製造、銷售、旅遊業」經商風險升高 日經：日企逐漸降低依賴大陸

日本一項調查顯示，日企正在製造業、銷售業和旅遊業等方面逐漸降低對中國的依賴；隨著中日兩國近來外交關係緊張升溫，提醒了業界...

習近平請川普向高市早苗傳口信？ 陸外交部：無資訊提供

11月24日，大陸國家主席習近平和美國總統川普通電話後不久，川普和日本首相高市早苗通話。對於習近平是否請川普向高市早苗傳...

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時，就惡化的日中關係表示：「透過對話建立全面且良好...

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

紐約時報25日報導，中國與日本進入攤牌時刻，川普總統被夾在中間；面對中國展現武力以及對台灣主張，新任日本首相高市早苗(S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。