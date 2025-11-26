「試圖蒙混過關」回應日本內閣答辯書 陸外交部再批老調重彈

日本政府在25日的內閣會議上通過了一份答辯書，針對首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的答辯，明確地表示「不是改變以往政府見解的發言」。不過，陸方批評日方至今還在老調重彈，矇混過關。

另據日本共同社報導，高市早苗星期三（11月26日）在黨首討論上，針對「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，表示「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出了誠實的回答」。

就如何認定「存亡危機事態」，高市說：「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷。」

大陸外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場。日本政府11月25日的內閣答辯書至今還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。

她說，日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，輕描淡寫一筆帶過，只提概念迴避實質，試圖借此矇混過關，這種伎倆行不通。

她說，不僅如此，日方還不思悔改，在答辯書中再次妄議台灣問題，干涉中國內政。