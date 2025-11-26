習近平請川普向高市早苗傳口信？ 陸外交部：無資訊提供
11月24日，大陸國家主席習近平和美國總統川普通電話後不久，川普和日本首相高市早苗通話。對於習近平是否請川普向高市早苗傳話，大陸外交部發言人毛寧表示，沒有更多訊息提供。
11月26日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。路透記者提問，昨天（25日）的日美通話是緊接著中美元首通話之後進行，中方領導人是否曾請美國總統川普向日本首相高市早苗轉達任何口信？發言人能否提供更多資訊？
對此，毛寧表示：「關於中美兩國元首通話的情況，中方已經發布了消息，你可以查閱。我沒有更多訊息可以提供。」
