聽新聞
0:00 / 0:00
「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」
日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時，就惡化的日中關係表示：「透過對話建立全面且良好的關係，並最大化國家利益，是我的責任」。
共同社與每日新聞報導，高市面對立憲民主黨代表野田佳彦，就「台灣有事」相關答辯及中日關係急速冷卻的提問，表示「透過建設性、開放的對話來建立良好關係，是我的責任」，並表明將致力於修復關係。她提到，10月底與中國大陸國家主席習近平會談時，雙方確認了推動戰略性互惠關係的方向，並強調「內閣將堅持這一方針」。
被問及答辯的真意時，高市回答：「因為是舉具體事例來問，所以我認為自己在那個範圍內誠實地作答。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言