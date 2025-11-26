「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

日本首相兼自民黨總裁高市早苗26日與在野4黨領袖舉行任內首次黨首討論會時，就惡化的日中關係表示：「透過對話建立全面且良好的關係，並最大化國家利益，是我的責任」。

共同社與每日新聞報導，高市面對立憲民主黨代表野田佳彦，就「台灣有事」相關答辯及中日關係急速冷卻的提問，表示「透過建設性、開放的對話來建立良好關係，是我的責任」，並表明將致力於修復關係。她提到，10月底與中國大陸國家主席習近平會談時，雙方確認了推動戰略性互惠關係的方向，並強調「內閣將堅持這一方針」。

被問及答辯的真意時，高市回答：「因為是舉具體事例來問，所以我認為自己在那個範圍內誠實地作答。」